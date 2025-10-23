Почему Тайвань решил помочь Европе в создании «стены дронов»

Власти Тайваня объявили о запуске программы «дроновой дипломатии», в рамках которой планируют поставлять военные беспилотники в Восточную и Центральную Европу. Подробнее — в статье РБК

Беспилотный надводный аппарат в Тайване (Фото: Ritchie B. Tongo / EPA / ТАСС)

Зачем понадобилась «дроновая дипломатия»

22 октября глава департамента по международным связям с НПО МИД Тайваня Чарли Чан анонсировал планы по созданию в ведомстве специальной рабочей группы, которая займется реализацией «дроновой дипломатии». Об этом он сообщил на проходящем в Тайбэйе форуме ЕС — Тайвань по технологиям и экспорту беспилотных летательных аппаратов.

Как пояснил Чан, программа будет реализована в два этапа. Первый предполагает поставки беспилотников гражданского назначения странам, с которыми у Тайваня установлены дипломатические отношения. Эти БПЛА могут применяться в сельском хозяйстве, логистике, здравоохранении, береговой охране, для видеонаблюдения на объектах критической инфраструктуры и с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций.

После гражданской войны в Китае, завершившейся в 1949 году победой коммунистов, прежнее правительство, возглавляемое лидером Гоминьдана Чан Кайши, перебралось с материкового Китая на Тайвань и продолжало настаивать, что является единственной легитимной властью. Вплоть до 1970-х годов подобного мнения придерживалась значительная часть международного сообщества: представительство в ООН было у Китайской Республики (Тайвань), и большинство стран не признавали коммунистическое правительство Китайской Народной Республики. Однако в 1971 году Тайбэй утратил место в ООН, а со временем и дипломатическую поддержку. Сейчас независимость Тайваня признают лишь Ватикан и еще 11 государств: Белиз, Гватемала, Гаити, Маршалловы Острова, Палау, Парагвай, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Тувалу и Эсватини. Пекин считает Тайвань своей отколовшейся провинцией, в то время как Тайбэй отвергает модель «Одна страна — две системы», предложенную КНР.

На втором этапе Тайвань начнет поставки военных дронов своим партнерам в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в первую очередь Японии и Филиппинам. Речь идет о беспилотных летательных, надводных и подводных аппаратах. Параллельно власти страны намерены наладить экспорт БПЛА в ряд стран Восточной и Центральной Европы — Германию, Латвию, Литву, Польшу, Чехию и Эстонию, где, как сказал Чан, в условиях «угроз со стороны России» и участившихся инцидентов с беспилотниками ожидается высокий спрос на эту продукцию.

Новая рабочая группа МИД Тайваня займется сбором и анализом потребностей международных партнеров для их последующей передачи в министерство экономики, курирующее производство дронов в стране; будет запущен процесс согласования между местными производителями и иностранными покупателями. При этом, как уточнил представитель МИД Тайваня, сроки запуска программы пока не определены; межведомственные консультации по этому вопросу назначены на следующую неделю.

16 октября Европейская комиссия представила «дорожную карту» оборонной готовности ЕС до 2030 года (Defence Readiness Roadmap 2030). Она содержит два проекта, затрагивающих сферу БПЛА, — «Европейскую инициативу по защите от беспилотных летательных аппаратов» (European Drone Defence Initiative) и «Восточный дозор» (Eastern Flank Watch). Ранее этот комплекс мер был известен под неофициальным названием «стена дронов». Ожидается, что он будет окончательно согласован на саммите ЕС на этой неделе.

Как Тайвань развивает свои беспилотные технологии

В МИД Тайваня рассчитывают, что новая программа позволит существенно нарастить объемы производства дронов в республике — пока сектор БПЛА отстает в развитии от IT и ИИ. 16 октября правительство Тайваня (Исполнительный юань) утвердило комплексный план по развитию индустрии беспилотников; на его реализацию к 2030 году будет направлено 44,2 млрд тайваньских долларов ($1,43 млрд). За пять лет планируется увеличить годовой объем производства дронов до 40 млрд тайваньских долларов и превратить Тайвань в «азиатский хаб демократической цепочки поставок дронов», не зависящий от Китая, который пока остается лидером рынка БПЛА. Для этого в следующие три года государственный сектор Тайваня планирует закупить порядка 100 тыс. дронов: около 51 тыс. — гражданского назначения, почти 49 тыс. — военного. Однако пока объем производства остается довольно скромным — 8–10 тыс. единиц в год; к 2030 году он должен вырасти до 180 тыс.

При этом в сентябре 2024 года под эгидой министерства экономики Тайваня в рамках программы Taiwan Excellence был создан «Альянс международных деловых возможностей в сфере беспилотников» (Taiwan Excellence Drone International Business Opportunities Alliance, TEDIBOA). В него вошли около 250 местных компаний, задействованных на разных стадиях производства дронов. Задачи этого объединения — перенять передовые международные технологии, создать полностью самостоятельную цепочку поставок и выйти на глобальный рынок, работая по схеме «от государства к государству» (G2G). К настоящему времени альянсом уже подписаны меморандумы о взаимопонимании с восемью странами, среди которых США, Япония, Чехия и Польша.

Благодаря растущему спросу на не зависящие от Китая цепочки поставок (или, как их еще называют в Тайбэйе, «не красные») за первое полугодие 2025 года экспорт беспилотников тайваньского производства вырос почти в 7,5 раза, сообщает портал Taiwan News со ссылкой на данные таможни. По данным CNA, 97% всех поставок приходится на пять стран — Польшу, США, Германию, Чехию и Гонконг, причем доля первой составляет почти 57%. Тайваньская газета «Ляньхэбао» связывает это как с ужесточением Пекином контроля за экспортными поставками беспилотников и их компонентов (особенно таких, которые имеют военное либо двойное назначение), так и с политикой западных стран, недовольных масштабами сотрудничества Пекина и Москвы.

Однако, несмотря на значительный рост экспорта, перед тайваньскими производителями БПЛА по-прежнему стоит ряд серьезных вызовов. Среди них — высокие производственные затраты, ограниченный доступ на зарубежные рынки, а также отсутствие технологической независимости, говорится в июньском докладе тайваньского Научно-исследовательского института демократии, общества и новых технологий (Research Institute for Democracy, Society, and Emerging Technology, DSET).

Часть этих проблем тайваньские производители пытаются решить за счет технологического сотрудничества с западными странами. В июне 2025 года Чжуншаньский институт науки и технологии (NCSIST), входящий в структуру министерства национальной обороны Тайваня, подписал соглашение о стратегическом партнерстве с американо-германской компанией Auterion, чье программное обеспечение используется в беспилотниках, задействованных в боевых действиях на Украине. В рамках этого сотрудничества ПО и ИИ-инструменты Auterion будут интернированы в новое поколение дронов, разработанных NCSIST и группой тайваньских оборонных производителей.

В сентябре NCSIST также заключил ряд соглашений с американскими компаниями. В рамках сотрудничества с Anduril запланировано совместное производство дронов-камикадзе, с Kratos будет вестись работа над высокоскоростным ударным БПЛА Mighty Hornet IV, с AeroVironment — над беспилотниками серии JUMP 20.

В том же месяце Aerospace Industrial Development Corporation (AIDC), один из ключевых тайваньских производителей БПЛА, входящий в TEDIBOA, заключил сделку с американской компанией Maxar Intelligence, специализирующейся на производстве космических аппаратов и сопутствующих технологических решений. Целью партнерства является интеграция в дроны AIDC программного обеспечения Raptor. Этот программный комплекс использует встроенную камеру беспилотника и обширную базу 3D-ландшафтов Maxar, которая покрывает более 100 млн кв. км земной поверхности. Он позволяет дрону с высочайшей точностью ориентироваться на местности и определять точные координаты наземных объектов в условиях, когда сигнал GPS подавлен или полностью отсутствует.

Также в сентябре компания Thunder Tiger Group стала первым тайваньским производителем дронов, включенным в американский реестр беспилотных систем, получивших сертификат Blue Label, что означает разрешение на закупку ее продукции государственными и военными структурами США. В начале 2026 года эта компания планирует запустить в США автоматизированную линию по производству двигателей для беспилотников. Другие тайваньские компании также заинтересованы в выходе на американский рынок — по данным «Ляньхэбао», AIDC будет содействовать другим производителям в подаче заявок на получение сертификата Green Label для беспилотников коммерческого назначения (это обязательный этап и для получения Blue Label).