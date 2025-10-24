 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Песков заявил, что слова Путина про «Томагавки» не требуют разъяснений

Песков назвал исчерпывающими слова Путина об ошеломляющем ответе на «Томагавки»
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Бабушкин / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин обещал «ошеломляющий» ответ не только на поставки «Томагавков» Киеву, и это едва ли требует разъяснений. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мне кажется, что заявление настолько красноречивое и исчерпывающее, что здесь нечего разъяснять», — сказал Песков.

Накануне Путин предупредил о серьезном, «если не сказать ошеломляющим», ответе на возможные удары дальнобойным оружием по России. Разговоры о возможности поставок ракет Tomahawk Киеву он назвал попыткой эскалации конфликта.

Путин предупредил об «ошеломляющем» ответе России на удары Tomahawk
Политика
Владимир Путин

В тот же день украинский президент Владимир Зеленский, допустил, что Киев в скором времени получит от США ракеты Tomahawk, хотя переговоры по этому вопросу зашли в тупик. До этого глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Киеву не стоит надеяться на скорые поставки ракет.

Ранее Путин заявлял, что они не окажут влияния на ход конфликта, но ответ последует. «Могут «Томагавки» нанести ущерб? Ну будем их сбивать, будем совершенствовать свою систему ПВО», — сказал он.

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Владимир Путин Дмитрий Песков Tomahawk Военная операция на Украине
Материалы по теме
Песков заявил о надежде на комментарий Путина о переговорах с Трампом
Политика
Песков заявил о разочаровании из-за недопуска FIS россиян на Олимпиаду
Спорт
WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 октября
EUR ЦБ: 94,39 (-0,37) Инвестиции, 09:36 Курс доллара на 24 октября
USD ЦБ: 81,27 (-0,39) Инвестиции, 09:36
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
В ЕС не нашли доступного по стоимости средства против беспилотников Политика, 15:18
Полиция начала проверку после сообщений о «краже ребенка» в Пулково Общество, 15:13
Шеф-редактора «Sputnik Азербайджан» отпустили под домашний арест Политика, 15:10
Криптопроект с поддержкой от Tether обвинили в инсайде. В чем дело Крипто, 15:06
На Украине мужчину попытались задержать в поезде, а он взорвал гранату Общество, 15:01
Бывшего мэра Ростова-на-Дону Логвиненко задержали Политика, 14:59
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Как финансовые инструменты помогают бизнесу решить проблему неплатежей Отрасли, 14:56
Песков заявил, что слова Путина про «Томагавки» не требуют разъяснений Политика, 14:55
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
Опыт громче слов: на конференции ТОК выступят более 30 экспертов Отрасли, 14:53
Названы мегаполисы — лидеры по росту цен на вторичное жилье за год Недвижимость, 14:46
CNN сообщил о визите Кирилла Дмитриева в США Политика, 14:43
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39