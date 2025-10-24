Песков заявил, что слова Путина про «Томагавки» не требуют разъяснений

Владимир Путин (Фото: Алексей Бабушкин / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин обещал «ошеломляющий» ответ не только на поставки «Томагавков» Киеву, и это едва ли требует разъяснений. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мне кажется, что заявление настолько красноречивое и исчерпывающее, что здесь нечего разъяснять», — сказал Песков.

Накануне Путин предупредил о серьезном, «если не сказать ошеломляющим», ответе на возможные удары дальнобойным оружием по России. Разговоры о возможности поставок ракет Tomahawk Киеву он назвал попыткой эскалации конфликта.

В тот же день украинский президент Владимир Зеленский, допустил, что Киев в скором времени получит от США ракеты Tomahawk, хотя переговоры по этому вопросу зашли в тупик. До этого глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Киеву не стоит надеяться на скорые поставки ракет.

Ранее Путин заявлял, что они не окажут влияния на ход конфликта, но ответ последует. «Могут «Томагавки» нанести ущерб? Ну будем их сбивать, будем совершенствовать свою систему ПВО», — сказал он.