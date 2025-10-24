 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Торговая война США⁠,
0

Индия отказалась от сделок с США «под дулом пистолета»

Сюжет
Торговая война США
Торговые переговоры с США не будут вестись в условиях жестких сроков и угроз, заявили в правительстве Индии. По данным Economic Times, стороны близки к заключению сделки
Пиюш Гоял
Пиюш Гоял (Фото: Soeren Stache / dpa / Global Look Press)

Индия не заключит торговое соглашение с США под внешним давлением, заявил министр торговли и промышленности Пиюш Гоял на конференции Berlin Global Dialogue, передает Hindustan Times.

«Мы, конечно, ведем переговоры с Соединенными Штатами, но мы не заключаем сделки в спешке и мы не заключаем сделки с жесткими сроками или под дулом пистолета», — сказал Гоял.

По его словам, власти Индии смирились с американскими пошлинами и ищут способ решить эту проблему, не поддаваясь требованиям Вашингтона: рассматривают новые рынки и рассчитывают на рост внутреннего спроса.

Индия и США очень близки к заключению торгового соглашения, чиновники согласовывают формулировки, поскольку позиции сторон по большинству вопросов совпадают, сообщила Economic Times со ссылкой на осведомленный источник.

Индия проверит контракты по нефти из России на фоне новых санкций США
Политика
Фото:Global Look Press

С августа пошлинная ставка США в отношении Индии достигает 50%. Президент США Дональд Трамп объяснил увеличение пошлин тем, что Индия продолжает покупать российскую нефть, и связал уступки Нью-Дели по этому вопросу с прогрессом в торговых переговорах. По словам американского лидера, индийский премьер Нарендра Моди пообещал сократить закупки российского топлива.

После того как 22 октября Трамп ввел санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, индийские государственные нефтеперерабатывающие компании начали проверку документов о торговле российской нефтью, чтобы убедиться, что топливо не поступает напрямую от этих компаний, выяснили Economic Times и Reuters. По сведениям Bloomberg, новые ограничения делают продолжение поставок российской нефти невозможным.

Кремль сообщал, что Россия выработала к санкциям «определенный иммунитет». Требования США к Индии из-за нефти из России там назвали угрозами.

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Индия США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп напомнил Индии о больших пошлинах в случае закупки нефти из России
Политика
Трамп ответил на вопрос о дополнительных пошлинах для Китая
Политика
Моди заявил о поддержке инициатив Трампа по миру на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 октября
EUR ЦБ: 94,39 (-0,37) Инвестиции, 09:36 Курс доллара на 24 октября
USD ЦБ: 81,27 (-0,39) Инвестиции, 09:36
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
В ЕС не нашли доступного по стоимости средства против беспилотников Политика, 15:18
Полиция начала проверку после сообщений о «краже ребенка» в Пулково Общество, 15:13
Шеф-редактора «Sputnik Азербайджан» отпустили под домашний арест Политика, 15:10
Криптопроект с поддержкой от Tether обвинили в инсайде. В чем дело Крипто, 15:06
На Украине мужчину попытались задержать в поезде, а он взорвал гранату Общество, 15:01
Бывшего мэра Ростова-на-Дону Логвиненко задержали Политика, 14:59
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Как финансовые инструменты помогают бизнесу решить проблему неплатежей Отрасли, 14:56
Песков заявил, что слова Путина про «Томагавки» не требуют разъяснений Политика, 14:55
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
Опыт громче слов: на конференции ТОК выступят более 30 экспертов Отрасли, 14:53
Названы мегаполисы — лидеры по росту цен на вторичное жилье за год Недвижимость, 14:46
CNN сообщил о визите Кирилла Дмитриева в США Политика, 14:43
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39