Индия отказалась от сделок с США «под дулом пистолета»
Индия не заключит торговое соглашение с США под внешним давлением, заявил министр торговли и промышленности Пиюш Гоял на конференции Berlin Global Dialogue, передает Hindustan Times.
«Мы, конечно, ведем переговоры с Соединенными Штатами, но мы не заключаем сделки в спешке и мы не заключаем сделки с жесткими сроками или под дулом пистолета», — сказал Гоял.
По его словам, власти Индии смирились с американскими пошлинами и ищут способ решить эту проблему, не поддаваясь требованиям Вашингтона: рассматривают новые рынки и рассчитывают на рост внутреннего спроса.
Индия и США очень близки к заключению торгового соглашения, чиновники согласовывают формулировки, поскольку позиции сторон по большинству вопросов совпадают, сообщила Economic Times со ссылкой на осведомленный источник.
С августа пошлинная ставка США в отношении Индии достигает 50%. Президент США Дональд Трамп объяснил увеличение пошлин тем, что Индия продолжает покупать российскую нефть, и связал уступки Нью-Дели по этому вопросу с прогрессом в торговых переговорах. По словам американского лидера, индийский премьер Нарендра Моди пообещал сократить закупки российского топлива.
После того как 22 октября Трамп ввел санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, индийские государственные нефтеперерабатывающие компании начали проверку документов о торговле российской нефтью, чтобы убедиться, что топливо не поступает напрямую от этих компаний, выяснили Economic Times и Reuters. По сведениям Bloomberg, новые ограничения делают продолжение поставок российской нефти невозможным.
Кремль сообщал, что Россия выработала к санкциям «определенный иммунитет». Требования США к Индии из-за нефти из России там назвали угрозами.
