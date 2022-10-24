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Bloomberg сообщил, что европейцы стали экономить на еде, «как в 1970-х»

Bloomberg сообщил, что европейцы стали экономить на еде, «как в 1970-х»
Аналитики компании IRI сообщили, что на фоне инфляции некоторые европейцы начали снижать траты на продукты питания, переходить на дисконтные сети супермаркетов и сокращать расходы на доставку, рестораны и кафе
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

На фоне рекордной инфляции в Европе почти три четверти потребителей начали снижать траты на предметы повседневного обихода и продукты питания, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитическую компанию IRI. Исследователи опросили 3 тыс. потребителей по всему миру.

По данным экспертов, 71% потребителей на ключевых европейских рынках «существенно изменили» свой подход к покупкам, 58% сократили расходы на предметы первой необходимости, а 35% начали тратить личные сбережения и брать кредиты для оплаты счетов.

Ананда Рой, старший вице-президент IRI, полагает, что с учетом дальнейшего роста цен ситуация ухудшится. По ее словам, европейские потребители испытывают «усталость от инфляции», вынуждены прибегать к стратегии «совладающего поведения» (coping behavior, метод позволяет адаптироваться к стрессу), чего не было со времен 1970-х и 1980-х годов. Это включает пропуск приемов пищи, переход на дисконтные продуктовые сети, покупку товаров собственных торговых марок магазинов, которые дешевле аналогов, а также товаров с истекшим сроком годности.

По мнению аналитиков, ассортимент продуктов в среднем и нижнем сегментах сетей супермаркетов станет «значительно уже». Рой считает, что «покупателям предстоит принять несколько сложных решений», а ретейлерам и брендам — понять, как реагировать на их потребности.

Около половины европейцев, опрошенных IRI, сообщили, что планируют уменьшить расходы на доставку, а 47% заявили, что будут меньше есть в ресторанах, барах или кафе.

Экономический рост в странах Европы замедлился на фоне вооруженного конфликта на Украине и введенных в ответ на военную операцию санкций ЕС. По июльскому прогнозу Еврокомиссии, в этом году экономика еврозоны вырастет на 2,6%, а не на 2,7%, как ожидалось в мае. Годовая инфляция в еврозоне в июле выросла до рекордных 8,9% (таргет ЕЦБ — 2%).

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По прогнозу Международного валютного фонда, в следующем году инфляция снизится, но все равно останется значительно выше целевых показателей центральных банков — примерно 6 и 12% соответственно в странах Европы с развитой экономикой и с формирующимся рынком (за исключением Турции, Белоруссии, Украины и России). В МВФ ожидают, что в следующем году в странах с развитой экономикой рост ВВП составит 0,6%, а с формирующимся рынком — 1,7%.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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