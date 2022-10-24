По всей Украине объявили воздушную тревогу
По всей Украине объявили воздушную тревогу, следует из данных соответствующих ресурсов.
Оповещение о тревоге действует для Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Киевской, Львовской, Тернопольской, Винницкой и других областей страны.
Во многих регионах Украины, в том числе в Киеве, в последние две недели неоднократно объявлялась воздушная тревога. Вслед за сообщениями о воздушной тревоге местные власти сообщали о ракетных ударах по объектам энергетической инфраструктуры, из-за которых во всех регионах страны наблюдались перебои с электричеством, водоснабжением, связью и интернетом.
Минобороны России объявило о нанесении массированных ударов по украинской инфраструктуре 10 октября. До этого, 8 октября, на Крымском мосту произошел теракт, в организации которого президент России Владимир Путин обвинил украинские спецслужбы. Он также говорил, что в случае попыток терактов на территории России ответы Москвы будут жесткими.
В пятницу, 21 октября, министр энергетики Украины Герман Галущенко говорил, что в результате российских ударов, нанесенных по территории страны с 10 октября, было повреждено от 30 до 40% энергетической инфраструктуры страны. Он оценил потери от ударов в несколько миллиардов долларов, а также сообщил, что пострадала как минимум половина мощностей тепловой генерации.
На следующий день власти Киева, Луцка, Одесской, Ровненской, Хмельницкой областей сообщили о новых «прилетах» по объектам энергетики. «Укрэнерго» сообщило об ограничении электроснабжения в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.
Масштаб разрушений компания назвала сопоставимым с тем, какой был зафиксирован с 10 по 12 октября, после сообщения Минобороны России о массированных ударах по Украине.