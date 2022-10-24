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Эксперты «Валдая» описали будущее мира без сверхдержав

Эксперты «Валдая» предсказали эпоху «холодного мира» перед миром без сверхдержав
Мир делает шаг к существованию без сверхдержав, и этот процесс будет сопровождаться военными столкновенями, считают авторы доклада для дискуссионного клуба «Валдай». «Холодный мир» они видят лучшим вариантом переходного периода
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Предстоящий исторический период будет сопровождаться конфликтами и военными столкновениями, неизбежными в процессе формирования нового международного порядка, который не предусматривает существование сверхдержав. Так считают авторы доклада, подготовленного для международного дискуссионного клуба «Валдай», первое заседание которого состоится 24 октября. О содержании доклада со ссылкой на его текст сообщил «Коммерсантъ».

В то же время авторы доклада — Олег Барабанов, Тимофей Бордачев, Ярослав Лисоволик, Федор Лукьянов, Андрей Сушенцов и Иван Тимофеев — считают, что мир не ждет ядерный апокалипсис, указывает «Коммерсантъ», называя это обстоятельство поводом для оптимизма. Хотя военные расходы европейских стран вырастут, а силы и средства НАТО станут ближе к российским границам, вместе с этим «должна вернуться и повышенная ответственность» за применение этих сил и средств, так как «любой инцидент» способен привести к кризису, который идет вразрез с жизненно важными интересами государств Европы, считают они.

Результатом работы этой системы сдержек и противовесов, по мнению экспертов, станет «холодный мир» — «лучший из возможных на сегодня».

Этот неустойчивый тип сосуществования стран станет «необходимой предпосылкой» к тому, чтобы «на основе осмотрительности и взаимной сдержанности» начать выработку новой системы отношений, которая не предусматривает существование сверхдержав, говорится в докладе.

Сверхдержавами авторы доклада называют СССР и США, а периодом их существования — время после Второй мировой войны. «Особенностью мира, в котором главенствовали сверхдержавы, была способность крайне ограниченного круга особо мощных государств напрямую или опосредованно — через институты, правила и деньги — контролировать остальных и устанавливать базовые нормы их поведения», — говорится в докладе.

Однако после распада («самороспуска») СССР монопольное положение единственной сверхдержавы в мире заняли США. Но и США в последние 30 лет постепенно утрачивают лидерские позиции, а самостоятельных игроков становится все больше, считают авторы доклада.

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Нынешний конфликт между Россией и Украиной авторы доклада считают неизбежным «продуктом дисфункции того [мира], что существовал до сих пор». «И хотя исправление перекосов мирового развития, как мы видим, может вести к применению военной силы, как таковая она не является и не должна являться решающим фактором в перспективе», — говорится в докладе экспертов.

Саморегулирование мира без участия сверхдержав подразумевает более высокую ответственность стран за свои действия. Эту ответственность они считают необходимым этапом для перехода к этапу «созидания» нового миропорядка без сверхдержав.

Организаторы дискуссионного клуба указывают, что сегодня никто не может предугадать, какими будут очертания будущего мироустройства, поэтому роль экспертной дискуссии очень важна.

В 2022 году в заседании «Валдая», которое продлится с 24 по 27 октября, примут участие 111 участников, в том числе 66 участников из Бразилии, Китая, Индии, Индонезии, Германии, Афганистана, Египта, Казахстана, России, США, Франции, Узбекистана, ЮАР и других стран.

ТАСС со ссылкой на данные организаторов также отмечает, что в этом году намного шире, чем обычно, будут представлены участники из стран Ближнего Востока и Северной Африки (16 человек), Азии (15), Латинской Америки (2) и Африки (3). От государств Центральной Азии и СНГ участие подтвердили 14 человек, а от стран Запада согласились приехать 13 участников дискуссий.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
«Валдай» прогноз сверхдержава
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