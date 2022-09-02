Посольство России заявило о попытке Госдепа «очернить» Симоньян
Госдепартамент США пытается «очернить» российских журналистов за освещение международных событий, заявило посольство России в ответ на публикацию американского ведомства о главном редакторе RT как о пропагандистке Кремля, следует из поста в Telegram.
«Данный материал — очередной пример остервенелых попыток очернить наших журналистов за правдивое освещение международных событий. То, что этим занялся госдеп — проявление трудноскрываемой ревности по поводу симпатии и доверия зарубежной общественности к работе российской прессы», — отметили в посольстве.
Дипмиссия сочла RT самым популярным в мире российским медиа и заявила о продолжающейся травли СМИ в США. Посольство заявило, что в США от свободы слова осталась «лишь красивая обертка», и призвало авторов докладов о российских СМИ следовать западным постулатам — плюрализму мнений и важности их выражения.
31 августа Госдеп опубликовал на сайте своего спецпроекта о политических дискуссиях Share.America статью с заголовком «Лица кремлевской пропаганды: Маргарита Симоньян».
Авторы материала указали на то, что еще в юном возрасте она поняла необходимость продвижения линии Кремля для успеха в российских государственных СМИ. Они отметили, что Симоньян продвигала точку зрения Кремля во время чеченской войны в начале 2000-х и получила пост главы RT в возрасте 25 лет за лояльность властям.
«В новом отчете Госдепартамента она названа «специалистом по подаче лжи как правды — и с улыбкой» и говорится, что «ее основная функция — верный пропагандист Владимира Путина». В публичных заявлениях она высмеивает критиков политики России и делает совершенно ложные заявления об Украине, ее истории и ее лидерах», — сказано в статье.
В качестве примеров пропаганды Симоньян авторы публикации привели ее заявления о «гражданской войне» на Украине, поддержке Россией русских людей в Донбассе.