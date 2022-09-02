Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 сентября
EUR ЦБ: 60,28 (+0,07) Инвестиции, 01 сен, 16:01
Курс доллара на 2 сентября
USD ЦБ: 60,24 (0) Инвестиции, 01 сен, 16:01
Посольство России заявило о попытке Госдепа «очернить» Симоньян Политика, 08:44
Без сборов, штрафов и овербуков: что может сервис для деловых поездок РБК и Smartway, 08:42
ЦБ назвал причину хранения резервов в долларах и евро перед заморозкой Финансы, 08:30
Умные помощники водителя: что такое интеллектуальный ассистент скорости Партнерский проект, 08:18
Власти сообщили о забитых моргах Николаева после наступления ВСУ Политика, 08:12
Как масштабные закупки дружественных валют могут повлиять на курс рубля Pro, 08:00
Брошенные и опасные: как решить проблему бродячих собак в России Партнерский проект, 07:55
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:48
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Посольство в США назвало вредной идею потолка цен на российскую нефть Политика, 07:36
Единороссы «вычистили» из базы сторонников около 15 миллионов человек Политика, 07:30
Хватит ли IT-специалистов для развития бизнеса в России РБК и S+Консалтинг, 07:30
ЦБ впервые раскрыл убыток банков в кризис Финансы, 07:05
Первый зампред ЦБ — РБК: «Легкой жизни для банковской индустрии не видим» Финансы, 07:00
В Аргентине попытались убить вице-президента Политика, 06:51
Политика ,  
0 

Посольство России заявило о попытке Госдепа «очернить» Симоньян

Госдепартамент США пытается «очернить» российских журналистов за освещение международных событий, заявило посольство России в ответ на публикацию американского ведомства о главном редакторе RT как о пропагандистке Кремля, следует из поста в Telegram.

«Данный материал — очередной пример остервенелых попыток очернить наших журналистов за правдивое освещение международных событий. То, что этим занялся госдеп — проявление трудноскрываемой ревности по поводу симпатии и доверия зарубежной общественности к работе российской прессы», — отметили в посольстве.

Дипмиссия сочла RT самым популярным в мире российским медиа и заявила о продолжающейся травли СМИ в США. Посольство заявило, что в США от свободы слова осталась «лишь красивая обертка», и призвало авторов докладов о российских СМИ следовать западным постулатам — плюрализму мнений и важности их выражения.

Симоньян и Захарова обсудили с учителями борьбу с фейками об Украине
Общество
Маргарита Симоньян

31 августа Госдеп опубликовал на сайте своего спецпроекта о политических дискуссиях Share.America статью с заголовком «Лица кремлевской пропаганды: Маргарита Симоньян».

Авторы материала указали на то, что еще в юном возрасте она поняла необходимость продвижения линии Кремля для успеха в российских государственных СМИ. Они отметили, что Симоньян продвигала точку зрения Кремля во время чеченской войны в начале 2000-х и получила пост главы RT в возрасте 25 лет за лояльность властям.

«В новом отчете Госдепартамента она названа «специалистом по подаче лжи как правды — и с улыбкой» и говорится, что «ее основная функция — верный пропагандист Владимира Путина». В публичных заявлениях она высмеивает критиков политики России и делает совершенно ложные заявления об Украине, ее истории и ее лидерах», — сказано в статье.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Andreas Rentz / Getty Images Какие товары лучше всего покупали на Wildberries летом. Рейтинг селлеров
Исследования
Pro
Фото: Shutterstock «Конец изобилия». Что будет с экономикой Европы и возможен ли кризис
Статьи
Pro
Фото: Duolingo Глава Duolingo: «Я заканчиваю работу в 20:00 вне зависимости от нагрузки»
Статьи
Pro
Россияне стали быстрее делать карьеру. Почему это опасно для компаний
Статьи
Pro
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС С бенефициаров банкротов теперь можно будет взыскать налоговую недоимку
Кейсы
Pro
Фото: fizkes / Shutterstock Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью
Статьи
Pro
Фото: Ezra Acayan / Getty Images «Это удар в спину для отрасли»: от чего сильнее пострадали ИТ-компании
Статьи
Pro
Зарядка для офиса: 8 упражнений, чтобы размять все тело
Видео

В качестве примеров пропаганды Симоньян авторы публикации привели ее заявления о «гражданской войне» на Украине, поддержке Россией русских людей в Донбассе.

Теги
Маргарита Симоньян пропаганда Кремль посольство России в США
Материалы по теме
Госдеп пообещал новые санкции в случае проведения референдумов на Украине
Политика
Украинский МИД обвинил премьера Венгрии Орбана в «российской пропаганде»
Политика
Бастрыкин поручил проверить угрозы в адрес Симоньян «от батальона «Азов»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter