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Пандемия коронавируса ,  
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Президент Польши заразился COVID-19

По словам пресс-секретаря главы государства Блажея Спихальского, президент чувствует себя хорошо
Анджей Дуда
Анджей Дуда (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

У президента Польши Анджея Дуды подтвердили коронавирусную инфекцию, сообщил его пресс-секретарь Блажей Спихальский в Twitter.

«Вчера президент Анджей Дуда сдал тест на коронавирус. Результат положительный», — написал Спихальский. Пресс-секретарь уточнил, что глава государства хорошо себя чувствует и «находится в постоянном контакте с медицинскими службами».

В последние недели в Польше наблюдается рост заболеваемости коронавирусом: в пятницу, 23 октября, в стране зафиксировали очередной суточный рекорд — 13,6 тыс. заболевших, число умерших составило 168 человек. С начала пандемии коронавирусом в стране заразились 228,3 тыс. человек, умерли 4,1 тыс.

В середине октября из-за роста заболеваемости в Польше утвердили деление страны на красную и желтую зоны, от этого зависела интенсивность ограничений, однако накануне, 24 октября, ограничения красной зоны распространили на всю страну. Школы перевели на дистанционное обучение, а пребывание на улице детей до 16 лет в будние дни без сопровождающего ограничено с 8:00 до 16:00. Кроме того, кафе и ресторанам разрешили работать только на вынос, а жителям запретят собираться в группы из более пяти человек.

Ранее власти отменили массовые гуляния на Новый год. От них отказались в Варшаве, Познани, Гданьске, Гдыни.

Новые ограничения из-за COVID-19 по всему миру. Главное
Общество
Люди в защитных кабинках ресторана в Рио-де-Жанейро

С начала пандемии коронавирусом в мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, заразились более 42 млн. По числу зараженных лидируют США, где коронавирус выявили у 8,47 млн человек. На втором месте идет Индия с 7,76 млн заболевших, на третьем — Бразилия (5,32 млн).

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За последние сутки коронавирусом заразились более 445 тыс. человек, что стало очередным рекордом по суточному приросту заболевших, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Накануне, 23 октября, глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что сейчас мир находится «на критически важном перекрестке в пандемии заболевания COVID-19». «Последующие несколько месяцев будут очень трудными, и некоторые страны находятся на опасной траектории», — сказал он.

Автор
Анастасия Батманова
Польша
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Глава ВОЗ предупредил о нескольких «очень трудных» месяцах пандемии
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 октября
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