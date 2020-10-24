Президент Польши заразился COVID-19

По словам пресс-секретаря главы государства Блажея Спихальского, президент чувствует себя хорошо

Анджей Дуда (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

У президента Польши Анджея Дуды подтвердили коронавирусную инфекцию, сообщил его пресс-секретарь Блажей Спихальский в Twitter.

«Вчера президент Анджей Дуда сдал тест на коронавирус. Результат положительный», — написал Спихальский. Пресс-секретарь уточнил, что глава государства хорошо себя чувствует и «находится в постоянном контакте с медицинскими службами».

В последние недели в Польше наблюдается рост заболеваемости коронавирусом: в пятницу, 23 октября, в стране зафиксировали очередной суточный рекорд — 13,6 тыс. заболевших, число умерших составило 168 человек. С начала пандемии коронавирусом в стране заразились 228,3 тыс. человек, умерли 4,1 тыс.

В середине октября из-за роста заболеваемости в Польше утвердили деление страны на красную и желтую зоны, от этого зависела интенсивность ограничений, однако накануне, 24 октября, ограничения красной зоны распространили на всю страну. Школы перевели на дистанционное обучение, а пребывание на улице детей до 16 лет в будние дни без сопровождающего ограничено с 8:00 до 16:00. Кроме того, кафе и ресторанам разрешили работать только на вынос, а жителям запретят собираться в группы из более пяти человек.

Ранее власти отменили массовые гуляния на Новый год. От них отказались в Варшаве, Познани, Гданьске, Гдыни.