Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 октября
USD ЦБ: 76,47 (-0,61) Инвестиции, 23 окт, 13:44
Курс евро на 24 октября
EUR ЦБ: 90,41 (-0,94) Инвестиции, 23 окт, 13:44
В Якутии женщина и четверо детей погибли при пожаре в частном доме Общество, 04:53 Посол России назвал нелегитимными санкции США в отношении НИИ химии Политика, 04:40 Почему людям стало важно делать что-то своими руками. Исследование РБК Стиль и Яндекс Дзен, 04:30 США усилят береговую охрану в Тихом океане для противодействия Китаю Политика, 04:16 «Коммерсант» узнал о задержании главы космического центра «Восточный» Общество, 04:14 Бой год. Что нас ждет в поединке Нурмагомедова и Гэтжи Спорт, 04:00 Вильфанд пообещал аномально теплую погоду в России на выходных Общество, 03:30 Ученые объяснили процесс возникновения «красных приливов» Общество, 03:00 Почему мы отвлекаемся и не можем сконцентрироваться на чем-то одном Совместный проект, 02:59 СМИ сообщили об отставке первого замглавы Росгвардии Ченчика Политика, 02:52 Умер отец рэпера Басты Михаил Вакуленко Общество, 02:51 Главы МИД Эстонии и Латвии изолировались после контакта с больным COVID Общество, 02:30 На Украине назвали главную опасность и главную проблему «Газпрома» Бизнес, 02:24 МИД Армении назвал число беженцев из-за конфликта в Нагорном Карабахе Общество, 02:12
Политика ,  
0 

Посол России назвал нелегитимными санкции США в отношении НИИ химии

Россия отвергает обвинения, выдвинутые Вашингтоном против Центрального научно-исследовательского института химии и механики (ЦНИИХМ), заявил посол России в США Анатолий Антонов. Ранее США ввели санкции против учреждения, они полагают, что ЦНИИХМ разработал инструменты для хакерской атаки на нефтехимический объект на Ближнем Востоке.

«Полностью отвергаем выдвинутые администрацией обвинения против ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики». Вновь подчеркиваем нелегитимность любых односторонних рестрикций», — сказал он, отвечая на вопрос СМИ. Его ответ приводится на странице посольства в Facebook.

США наложили санкции на российский НИИ химии и механики
Политика
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Материал дополняется.

 

Автор
Мария Лисицына
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter