Посол России назвал нелегитимными санкции США в отношении НИИ химии

Россия отвергает обвинения, выдвинутые Вашингтоном против Центрального научно-исследовательского института химии и механики (ЦНИИХМ), заявил посол России в США Анатолий Антонов. Ранее США ввели санкции против учреждения, они полагают, что ЦНИИХМ разработал инструменты для хакерской атаки на нефтехимический объект на Ближнем Востоке.

«Полностью отвергаем выдвинутые администрацией обвинения против ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики». Вновь подчеркиваем нелегитимность любых односторонних рестрикций», — сказал он, отвечая на вопрос СМИ. Его ответ приводится на странице посольства в Facebook.

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