Военная операция на Украине⁠,
0

Вэнс пригрозил России «очень плохими» последствиями

Вэнс пригрозил России «очень плохими» последствиями при отказе от переговоров
Сюжет
Военная операция на Украине
Россию в случае отказа от «добросовестных переговоров» ждут «очень плохие» последствия, заявил Вэнс. По его словам, Трамп все более «нетерпелив» к России. Путин и Трамп относятся друг к другу уважительно, заявил Песков
Джей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс (Фото: Alex Brandon / Reuters)

России в случае отказа от «добросовестных переговоров» грозят «очень плохие» последствия, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Если русские откажутся вести добросовестные переговоры, это будет очень плохо для их страны», — сказал Вэнс.

По его словам, Трамп ясно дал понять, что это не изменение позиции.

Глава Белого дома становится «невероятно нетерпеливым» по отношению к России, поскольку не чувствует, что она делает достаточно, чтобы прекратить конфликт, отметил вице-президент.

Трамп все больше убеждается в том, что «эта война вредит России, Украине и США», добавил Вэнс.

Американский лидер хочет, чтобы конфликт завершился, и делает все возможное, чтобы его прекратить, подчеркнул вице-президент.

CNN сообщил о попытках Трампа надавить на Россию для переговоров
Политика
Дональд Трамп

Накануне Трамп, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявил о готовности ввести «очень серьезный пакет пошлин» против России, если к ним присоединится ЕС. Этот пакет, убежден он, «очень быстро остановит кровопролитие», если Москва не будет готова заключить соглашение о прекращении конфликта с Киевом.

Госсекретарь Марко Рубио в интервью NBC отметил, что Соединенные Штаты стараются избежать ужесточения санкций, поскольку в таком случае способность Вашингтона выступать посредником в достижении мира ослабнет, «и война затянется еще на два года». Однако в какой-то момент, не исключил Рубио, Трампу придется принять решение о введении новых санкций. Он назвал США единственной страной в мире, которая способна разговаривать и с Украиной, и с Россией, но подчеркнул, что в какой-то момент Вашингтон может перестать играть эту роль.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире радио РБК заявил, что Владимир Путин и Трамп относятся друг к другу уважительно и общаются «на ты». Он также отметил, что американский президент «продолжает демонстрировать политическую волю принимать участие в процессе урегулирования». Говоря о санкциях, Песков заверил, что, несмотря на «определенные точки напряжения», связанные с большим количеством ограничений, Россия сохраняет устойчивость и макроэкономическую стабильность.

