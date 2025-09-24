 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Уолтц заявил, что Трамп желает мира на Украине, чего бы это ни стоило

Уолтц заявил о желании Трампа добиться мира на Украине чего бы это ни стоило
Сюжет
Военная операция на Украине
Майк&nbsp;Уолтц
Майк Уолтц (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп готов изменить свою позицию ради урегулирования на Украине, он разочарован результатами взаимодействия с президентом России Владимиром Путиным, сообщил постпред ООН Майк Уолтц Fox News.

«Я думаю, вы видите разочарование и досаду президента, честно говоря, с Путиным. Он сделал бесчисленное количество звонков, у нас были саммиты в Саудовской Аравии, в Турции, на Аляске... <...> Более широкий мир здесь — это то, чего президент хочет добиться, чего бы это ни стоило. Он готов сменить позиции, если понадобится, чтобы прекратить конфликт», — сказал Уолтц.

Постпред отметил, что сейчас в этой связи «все больше активизируется» ЕС: покупает американское вооружение, «берет больше ответственности за свою безопасность», в конце концов станет ясно, что она не может покупать российские газ и нефть (США настаивают на отказе Евросоюза от таких поставок) и в то же время требовать помощи Украине.

Песков ответил на слова Трампа о «бесцельной» военной операции на Украине
Политика
Дмитрий Песков

Трамп 23 сентября, выступал в ООН и поднял тему Украины. Он заявил, что упорно работает над прекращением украинского конфликта. По его словам, с Путиным их связывают «очень хорошие» отношения, которые, как полагал президент США, могли стать залогом быстрого урегулирования. Республиканец подтвердил готовность ввести против России «очень серьезный и мощный пакет пошлин», если та не согласится заключить мирную сделку. Как отметил американский лидер, к этим мерам должны присоединиться все европейские страны, а членам НАТО нужно «порвать» с российскими энергоресурсами.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя призывы Трампа отказаться от российского топлива, отметил, что лидер США никогда не скрывал стремления обеспечить экономические интересы своей страны и добиться, чтобы другие государства покупали у Штатов нефть и газ. Тем не менее, Трамп «демонстрирует политическую волю принимать участие в процессе урегулирования». Песков также признал, что пока результативность переговоров США и России по устранению проблем в двусторонних отношениях близка к нулевой.

