Минобороны предложило вернуть порядок отправки на гауптвахту без суда

До 2002 года командиры воинских частей могли отправлять подчиненных на гауптвахту, но после ратификации Россией Европейской конвенции о правах человека эту норму отменили

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Командиры воинских частей, начальники гарнизонов и органов военной полиции получат право отправлять на гауптвахту военнослужащих, совершивших преступление, административное правонарушение или грубый дисциплинарный проступок, следует из проекта президентского указа, подготовленного Минобороны.

Прежде применять десятидневный дисциплинарный арест мог только судья гарнизонного военного суда, причем военнослужащий после отбытия наказания получал полное денежное довольствие. Нововведение, которое также предусматривает снижение денежного довольствия, позволит «значительно усилить эффективность работы по поддержанию правопорядка в воинских коллективах», сказано в пояснительной записке. Эти поправки планируется добавить в Дисциплинарный устав.

Другие изменения внесут в Устав военной полиции, там появится новая категория военнослужащих, кого следует отправить на гауптвахту, — те, кого задержали в условиях военного положения по подозрению в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления; срок ареста не превысит 30 суток с момента задержания. Сейчас задержанные по подозрению в совершении преступлений могут находиться на гауптвахте не более 48 часов после задержания, если не было решения о помещении под стражу.

Гауптвахта — специальное помещение для содержания военнослужащих, задержанных по подозрению в преступлении или заключенных туда по решению суда. Командиры и начальники были вправе отправлять подчиненных на гауптвахту, но с июля 2002 года это положение исключили из уставов в связи с ратификацией Россией Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Эта конвенция предусматривает, в частности, право каждого на свободу и личную неприкосновенность, запрещая помещать под арест без решения суда. В 2007 году гауптвахты вернули, право отправлять на них военнослужащих оставили гарнизонным судам и только за грубые дисциплинарные проступки, такие как самовольное оставление части, неявка на службу без уважительных причин, нарушение правил несения боевого дежурства и обращения с оружием, а также употребление спиртного и наркотиков. Возвращения гауптвахты добивалось Министерство обороны, которое тогда возглавлял Сергей Иванов. Он много раз обращал внимание, что после отмены дисциплинарного ареста командиры лишились возможности изолировать даже пьяных солдат и дебоширов. Военная полиция затем в 2018-м добивалась возвращения командирам права отправлять подчиненных на гауптвахту. Россия окончательно отказалась следовать конвенции в феврале 2023 года.

В августе президент подписал закон, запрещающий военным в зоне военной операции на Украине использовать электронные устройства с выходом в интернет и камерами, только если это не нужно для выполнения обязанностей по службе, и устанавливающий за это наказание.

Использование устройств, подобных смартфонам, уже содержалось в перечне дисциплинарных проступков военнослужащих, который является приложением к Дисциплинарному уставу Вооруженных сил России. За такой проступок могут назначить дисциплинарный арест по решению гарнизонного военного суда.

Новые поправки позволяют командирам воинских частей и начальникам органов военной полиции принимать решения о дисциплинарном аресте на срок до десяти суток без решения суда. В пояснительной записке потребность в поправках объясняется тем, что сейчас гарнизонные военные суды значительно удалены от мест дислокации войск, ведущих боевые действия, а значит, нарушителя воинской дисциплины необходимо доставить в суд, что отвлекает других военных от выполнения боевых задач, существенно увеличивает время на наложение взыскания и повышает материальные издержки либо же делает проступок безнаказанным, а это провоцирует новые нарушения дисциплины.