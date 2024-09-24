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Военная операция на Украине ,  
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Эрдоган заявил о сокращении возможностей для переговоров по Украине

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Военная операция на Украине
Пространство для дипломатического решения конфликта на Украине сужается из-за гонки вооружений, уверен президент Турции. Он заверил, что для стабилизации ситуации Анкара готова закрыть Черноморские проливы для военных кораблей
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Пространство для дипломатического урегулирования конфликта на Украине становится все меньше, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии Генассамблеи ООН. Трансляцию его выступления вела пресс-служба организации.

«Мы все ждем установления постоянного мира и стабильности на Украине. Однако по мере роста гонки вооружений пространство для дипломатии сужается», — сказал Эрдоган.

Переговоры по украинскому кризису должны гарантировать Киеву территориальную целостность и суверенитет, уверен политик. Со своей стороны, Анкара готова выполнять положения Конвенции Монтрё и держать закрытыми Черноморские проливы для военных кораблей, чтобы стабилизировать ситуацию, подчеркнул Эрдоган.

По мнению турецкого лидера, страны далеки от содействия по установлению мира на Украине.

Конвенция Монтрё 1936 года — документ, восстановивший суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море. Конвенция сохранила за торговыми судами всех государств свободу прохода через проливы и в мирное время, и в период военного положения. При этом на проход боевых кораблей были установлены ограничения.

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Турция неоднократно заявляла о готовности выступить посредником между Москвой и Киевом. В Стамбуле весной 2022 года проходили переговоры сторон по урегулированию ситуации.

По словам Эрдогана, «определенные лобби» саботировали стамбульские инициативы Турции по прекращению конфликта. Политик уверен, эти силы не желали мирного урегулирования конфликта, в то время как Анкара всегда прилагала усилия по вопросу перемирия между Россией и Украиной.

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Стамбульский раунд переговоров России и Украины был наиболее результативным, стороны разработали и предварительно подписали проект договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. В частности, согласно этому документу, Украина обязывалась соблюдать «постоянный нейтралитет» и не вступать в военные блоки, в том числе НАТО, и отказаться от производства и получения ядерного оружия. Но стороны так и не заключили итоговый договор, а позже приостановили мирные переговоры.

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Военная операция на Украине Украина Турция Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган фото

Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
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