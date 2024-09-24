 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Крымчан попросили проявлять спокойствие и понимание при досмотрах

Глава Крыма попросил соблюдать спокойствие при масштабных учениях
Сюжет
Военная операция на Украине
Крымчанам не стоит беспокоиться насчет проводимых на полуострове масштабных учений по поимке ДРГ, заявил Аксенов. Тероборона и силовики в рамках отработки мер безопасности будут блокировать административные районы

Крымчан попросили проявлять спокойствие и понимание при досмотрах
Video

В городах Крыма с 17 сентября проходят масштабные учения по противодействию проникновению диверсионных групп на полуостров, сообщил в телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов.

«Это о малых группах идет [речь] в первую очередь. И учения заключаются в том числе в полном блокировании административных районов, досмотровых мероприятиях и так далее», — пояснил он.

По словам Аксенова, «задание меняется каждый день». Он попросил крымчан отнестись к этому с пониманием, сохранять спокойствие, помогать и доверять только официальным источникам информации.

Учения называются «Барс-Крым», уточнил глава полуострова неделей ранее.

Власти Крыма неоднократно отчитывались о задержании людей, подозреваемых в совершении диверсий. «Задержаны все без исключения <...> группы, которые совершали теракты. Все задержаны без исключения. Все, кто подрывал железные дороги и так далее», — рассказал Аксенов в начале года. В прошлом сентябре сотрудники ФСБ задержали жителя Севастополя, которого заподозрили в подготовке теракта на объекте железнодорожного транспорта. В ведомстве утверждали, что он действовал по заданию украинских спецслужб для нарушения военных перевозок.

Лукашенко заявил, что Белоруссии надо готовиться к войне

Marca узнала, кто станет обладателем «Золотого мяча»

В России доля потребителей водки выросла до 42% за год

Израиль начал военную операцию в Ливане

Володин назвал размер штрафов за пропаганду чайлдфри

Госдума приняла закон об отправке подсудимых на военную операцию

Создатель Flibusta сообщил о закрытии проекта из-за тяжелой болезни

Турция сократила закупку российской нефти вдвое

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Крым Сергей Аксенов диверсанты учения
Сергей Аксенов фото

Сергей Аксенов

глава Республики Крым
26 ноября 1972 года
Материалы по теме
ФСБ опровергла поимку диверсанта, устроившего взрыв в Екатеринбурге
Общество
Северный флот отработал в Арктике освобождение захваченного ДРГ порта
Политика
Буданов назвал выгодными для Украины атаки ДРГ на Белгородскую область
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 сентября
EUR ЦБ: 103,41 (+0,19) Инвестиции, 17:43 Курс доллара на 25 сентября
USD ЦБ: 92,86 (-0,06) Инвестиции, 17:43
Эрдоган заявил о сокращении возможностей для переговоров по УкраинеПолитика, 19:32
В Израиле раскрыли число иностранцев в плену ХАМАСПолитика, 19:29
Чего добивается Израиль своей операцией против «Хезболлы»Политика, 19:25
Аутсайдер КХЛ проиграл «Динамо» в первом матче после смены тренераСпорт, 19:23
В деле экс-зама Шойгу о кадетских корпусах насчитали ущерб в ₽2,18 млрдОбщество, 19:16
В Приморье убили медведя, задравшего 30 собак и двух мужчинОбщество, 19:16
Под Саратовом безработный напал на главу центра занятости из-за пособияОбщество, 19:14
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Дума одобрила штрафы за несоблюдение правил ухода за домашними питомцамиОбщество, 19:10
Крымчан попросили проявлять спокойствие и понимание при досмотрахПолитика, 19:07
Как система здравоохранения привлекает специалистовНациональные проекты, 18:58
«Сан-Сиро» лишили права принять финал Лиги чемпионов 2027 годаСпорт, 18:54
Как система здравоохранения привлекает специалистовНациональные проекты, 18:46
Книга заявок на IPO «Аренадата» подписана по верхней границе диапазонаИнвестиции, 18:46
Под Нижним Новгородом остановили радикалов, готовивших побегОбщество, 18:45