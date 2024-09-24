Крымчан попросили проявлять спокойствие и понимание при досмотрах

Крымчанам не стоит беспокоиться насчет проводимых на полуострове масштабных учений по поимке ДРГ, заявил Аксенов. Тероборона и силовики в рамках отработки мер безопасности будут блокировать административные районы

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В городах Крыма с 17 сентября проходят масштабные учения по противодействию проникновению диверсионных групп на полуостров, сообщил в телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов.

«Это о малых группах идет [речь] в первую очередь. И учения заключаются в том числе в полном блокировании административных районов, досмотровых мероприятиях и так далее», — пояснил он.

По словам Аксенова, «задание меняется каждый день». Он попросил крымчан отнестись к этому с пониманием, сохранять спокойствие, помогать и доверять только официальным источникам информации.

Учения называются «Барс-Крым», уточнил глава полуострова неделей ранее.

Власти Крыма неоднократно отчитывались о задержании людей, подозреваемых в совершении диверсий. «Задержаны все без исключения <...> группы, которые совершали теракты. Все задержаны без исключения. Все, кто подрывал железные дороги и так далее», — рассказал Аксенов в начале года. В прошлом сентябре сотрудники ФСБ задержали жителя Севастополя, которого заподозрили в подготовке теракта на объекте железнодорожного транспорта. В ведомстве утверждали, что он действовал по заданию украинских спецслужб для нарушения военных перевозок.