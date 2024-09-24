Крымчан попросили проявлять спокойствие и понимание при досмотрах
В городах Крыма с 17 сентября проходят масштабные учения по противодействию проникновению диверсионных групп на полуостров, сообщил в телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов.
«Это о малых группах идет [речь] в первую очередь. И учения заключаются в том числе в полном блокировании административных районов, досмотровых мероприятиях и так далее», — пояснил он.
По словам Аксенова, «задание меняется каждый день». Он попросил крымчан отнестись к этому с пониманием, сохранять спокойствие, помогать и доверять только официальным источникам информации.
Учения называются «Барс-Крым», уточнил глава полуострова неделей ранее.
Власти Крыма неоднократно отчитывались о задержании людей, подозреваемых в совершении диверсий. «Задержаны все без исключения <...> группы, которые совершали теракты. Все задержаны без исключения. Все, кто подрывал железные дороги и так далее», — рассказал Аксенов в начале года. В прошлом сентябре сотрудники ФСБ задержали жителя Севастополя, которого заподозрили в подготовке теракта на объекте железнодорожного транспорта. В ведомстве утверждали, что он действовал по заданию украинских спецслужб для нарушения военных перевозок.
Лукашенко заявил, что Белоруссии надо готовиться к войне
Marca узнала, кто станет обладателем «Золотого мяча»
В России доля потребителей водки выросла до 42% за год
Израиль начал военную операцию в Ливане
Володин назвал размер штрафов за пропаганду чайлдфри
Госдума приняла закон об отправке подсудимых на военную операцию
Создатель Flibusta сообщил о закрытии проекта из-за тяжелой болезни
Турция сократила закупку российской нефти вдвое
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов