Чему Джо Байден посвятил свою лебединую песню на конвенции в Чикаго

В Чикаго начался съезд Демократической партии. На нем уже выступили кандидат в президенты Камала Харрис и действующий глава государства. Чему Джо Байден посвятил свою прощальную речь — в материале РБК

Джо Байден (Фото: Brendan Mcdermid / Reuters)

Как прошел первый день съезда Демпартии

Главным событием первого дня национальной конвенции (съезда) Демократической партии США, стартовавшей 19 августа, стало выступление действующего президента Джо Байдена, который снялся с выборов 21 июля — спустя чуть более трех недель после провальных телевизионных дебатов с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом. Эти три недели стали тяжелыми для 46-го главы США — он подвергся публичному и закулисному давлению со стороны собственных однопартийцев, настаивавших на его выходе из предвыборной гонки.

Впрочем, в своем эмоциональном выступлении на съезде Демпартии, которое американские СМИ называют лебединой песнью Байдена, он заверил, что не держит зла. «Для меня было честью быть вашим президентом. Я люблю свою работу, но еще больше я люблю свою страну. И все эти разговоры о том, что я зол на всех тех людей, которые говорили, что я должен снять свою кандидатуру с выборов, — это неправда», — заявил президент. Зал в ответ скандировал: «Мы любим Джо!» Эта же надпись украшала многочисленные транспаранты, которые держали делегаты.

Politico отмечает, что какой бы гнев Байден ни испытывал по отношению к однопартийцам, вынудившим его сняться с выборов, он сумел направить его на главного оппонента демократов на выборах — Трампа. Байден в своей речи припомнил самые мрачные моменты президентства республиканца — от столкновений между ультраправыми и их противниками в Шарлотсвилле в августе 2017 года до штурма Капитолия 6 января 2021 года. «Дональд Трамп говорит, что откажется признать результаты выборов, если проиграет снова. Подумайте об этом. Он говорит серьезно. По его словам, он обещает устроить «кровавую бойню», если проиграет, и стать диктатором в «первый день», по его собственным словам. Кстати, этот придурок не шутит… Мы не можем этого допустить», — призвал Байден. Он также обвинил республиканца в планах вогнать США в еще большие долги, обложить новыми налогами простых американцев и ввести поблажки для богатых корпораций, а также установить запрет на аборты по всей стране.

Наконец, действующий президент торжественно передал выборную эстафету Харрис и призвал отдать за нее голоса. «Она будет президентом, на которого смогут равняться наши дети. Она будет президентом, которого будут уважать мировые лидеры, потому что ее уже уважают. Она будет президентом, которым мы все сможем гордиться. И она стала бы историческим президентом, который наложил бы свой отпечаток на будущее Америки», — подчеркнул он.

Его выступлению предшествовало короткое и неожиданное появление самой Харрис — согласно программе съезда, ее выступление, в ходе которого она торжественно примет свое выдвижение в президенты, запланировано лишь на четверг. Но уже в понедельник вице-президент США поднялась на сцену под песню Бейонсе Freedom (это полуофициальный гимн ее кампании), чтобы поблагодарить Байдена. «Джо, спасибо тебе за твое историческое лидерство, за то, что ты всю жизнь служил нашей стране, и за все, что ты будешь продолжать делать, мы всегда будем благодарны тебе. Спасибо, Джо!» — сказала она. Как отмечает The Hill, главной ее целью было создать привлекательную картинку для вечерних новостей понедельника и первых полос газет во вторник.

Традиционно во время предвыборной конвенции Демпартии происходит официальное выдвижение кандидата в президенты. Однако в этом году оно прошло раньше — на виртуальной «перекличке», продолжавшейся с 1 по 5 августа. Такое решение было принято, чтобы не пропустить сроки подачи документов на включение кандидатов в бюллетени в Огайо. Согласно текущему законодательству штата, они истекали 7 августа. Недавно губернатор штата подписал закон, продливший сроки до начала сентября, но документ вступит в силу лишь 1 сентября, поэтому демократы решили подстраховаться. Харрис не участвовала во внутрипартийных выборах, по итогам которых, как правило, распределяются голоса делегатов. Вплоть до 21 июля практически безальтернативным кандидатом был Байден. После его снятия с выборов делегаты Байдена получили возможность проголосовать за любого кандидата — впрочем, свою кандидатуру выдвинула лишь Харрис. Уже к 13:00 по местному времени (20:00 мск) 2 августа она заручилась поддержкой необходимого количества делегатов. Но 20 августа пройдет и формальная «перекличка» партийных делегатов на конвенции.

На съезде также выступили бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон, предположившая, что именно Харрис наконец удастся пробить «стеклянный потолок» и стать первой женщиной-президентом Америки, а также член палаты представителей Александрия Окасио-Кортес, тренер баскетбольной команды «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр, конгрессмены, инфлюенсеры и женщины, выступившие в поддержку сохранения права на аборт. В следующие дни выступят 44-й президент США Барак Обама и его супруга Мишель, 42-й президент Билл Клинтон, бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, лидер демократов в сенате Чак Шумер и лидер в палате представителей Хаким Джеффрис.

Вечером в понедельник была обнародована платформа Демократической партии — программный документ, в котором излагаются достижения действующей администрации и приоритеты на следующий электоральный цикл. Но, несмотря на снятие Байдена с выборов, по-прежнему говорится про его «второй срок» и планы на переизбрание. Как пояснила сопредседатель комитета по составлению платформы и мэр Тусона (Аризона) Реджина Ромеро, так произошло из-за того, что документ был принят делегатами «до того, как президент передал эстафету [Харрис] в знак любви и патриотизма» месяцем ранее.

Как на съезд демократов реагируют конкуренты

Трамп, как и его «второй номер» Джей Ди Вэнс, продолжили вести активную предвыборную кампанию, во многом строящуюся на нападках на демократов. В тот же день, что в Иллинойсе выступали Байден и Харрис, Трамп и Вэнс по отдельности провели предвыборные митинги в «колеблющейся» Пенсильвании. «Камала Харрис — разрушительница экономики и страны... и теперь она хочет, чтобы ее повысили до должности главного убийцы рабочих мест, — заявил Трамп работникам завода в Йорке. — Мы не позволим этому случиться».

Вэнс, выступая в Филадельфии, вспомнил о своем бедном детстве в американском «ржавом поясе» и разговорах с бабушкой холодными зимними вечерами о том, насколько максимально они могут убавить отопление, чтобы не замерзнуть. «Подобные разговоры американские семьи ведут каждый божий день, когда у вас такой вице-президент, как Камала Харрис, которая повышает цены на энергоносители, вместо того чтобы снижать их», — заявил он сторонникам.

Трамп также написал серию постов в своей соцсети Truth Social с нападками на Харрис и подтрунил над платформой Демпартии, в которой неоднократно упоминается второй срок снявшегося с выборов Байдена: «Это показывает, что платформа не так уж важна для них, если они даже не хотят вносить изменения… Если бы я допустил такую ошибку, это стало бы самой громкой новостью в Америке!»

Республиканец также из поста в пост называет действующего вице-президента «товарищем Камалой Харрис» и обвиняет ее в стремлении превратить США в коммунистическую страну. Причина — ее представленная 16 августа экономическая программа, которая в том числе предполагает увеличение соцрасходов и меры по предотвращению завышения цен поставщиками продуктов и ретейлерами (по подсчетам исследователей из Комитета по ответственному исполнению федерального бюджета (CRFB), предложенные Харрис меры могут в течение следующего десятилетия привести к бюджетному дефициту в размере $1,7 трлн).

Вечером 18 августа, накануне съезда Демпартии, Трамп также опубликовал несколько снимков, в том числе сгенерированных нейросетью, будто бы доказывающих, что поп-звезда Тейлор Свифт и ее фанаты («свифти») поддержали его кандидатуру на президентских выборах. На них изображены девушки в футболках «Свифти за Трампа» (Swifties for Trump) и сама Свифт в образе дяди Сэма с подписью «Тейлор Свифт хочет, чтобы ты проголосовал за Дональда Трампа». Республиканец сопроводил пост фразой «я принимаю [одобрение на выдвижение от Свифт]». Однако автор некоторых из использованных Трампом ИИ-изображений подчеркнул, что разместил их в соцсети X с пометкой «сатира» сразу в двух местах.

Одобрение того или иного кандидата знаменитостями — давняя традиция что для Демократической, что для Республиканской партии. Еще в 1960 году выдвижение Джона Кеннеди в президенты поддержали участники популярного в те годы творческого объединения «Крысиная стая» (Rat Pack, в него входили Фрэнк Синатра, Лорен Бэколл, Хэмфри Богарт и другие звезды), а в 1980 году кандидатуру Рональда Рейгана одобрил тот же Синатра. В нынешний электоральный цикл, когда на поколение Z приходится почти 41 млн потенциальных избирателей, поддержка столь известной и любимой американцами поп-исполнительницы может значительно повысить шансы одной из сторон. Более того, январский опрос общественного мнения, проведенный Redfield & Wilton Strategies по заказу Newsweek, обнаружил, что 18% избирателей «с большей вероятностью» или «значительно большей вероятностью» проголосуют за кандидата, одобренного Тейлор Свифт.

Сама певица еще официально не объявляла о решении поддержать кого-либо из кандидатов. Более того, на промежуточных выборах 2018 года она поддержала членов Демпартии, баллотировавшихся в конгресс от ее родного штата Теннесси. По слухам, Свифт даже якобы может принять участие в съезда демократов в Чикаго, отмечает CNN (впрочем, источники Deadline утверждают, что ее появление не запланировано, поскольку оно затмило бы все остальное, и «никто не запомнил бы ни слова из того, что вице-президент произнесла по случаю выдвижения в президенты»).