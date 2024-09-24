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Военная операция на Украине ,  
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Bloomberg узнал о плане Запада обратиться к Путину из-за Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Союзники Украины не увидели ничего нового в плане Владимира Зеленского, посчитав его списком пожеланий. Часть партнеров считает, что настало время для переговоров с Россией
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / Sputnik / Reuters)

Страны Запада со скепсисом восприняли мирный план Владимира Зеленского и раздумывают над другими вариантами разрешения нынешней ситуации вокруг Украины. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на чиновников, знакомых с содержанием бесед Зеленского с иностранными лидерами.

По словам одного из собеседников агентства, обсуждается в том числе и возможное обращение союзников Украины к Владимиру Путину (без участия посредников) накануне встречи G20, которая намечена на ноябрь в Бразилии. С другой стороны, один из западных лидеров (кто именно, не говорится) допустил, что к российскому президенту должен обратиться либо сам Зеленский, либо кто-то из посредников.

Этот же источник Bloomberg сообщил, что ничего нового в «плане победы» Зеленского нет и коренным образом ситуацию он не изменит. Другой собеседник заявил, что план больше напоминает список пожеланий. При этом союзники указали, что хотели бы поддерживать Украину настолько долго, насколько это необходимо, но они хотят, чтобы Зеленский четко объяснил, что он подразумевает под миром с Россией.

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Ранее несколько западных изданий рассказали, из чего состоит план, с которым Зеленский поехал в США. Так, телеканал ABC сообщил, что «ядро плана» включает в себя конкретные цифры и объемы военной помощи Украине, а также определенные дипломатические и политические шаги. Сам план, как указал источник, направлен на то, чтобы заставить Россию прекратить военные действия.

По данным The Times, среди пунктов этого плана продолжение операции ВСУ в Курской области, гарантии безопасности для Украины со стороны Запада, «аналогичные пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО», запрос о «специфическом» современном оружии, а также международная финансовая помощь Украине.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле относятся сдержанно к публикуемым СМИ пунктам «плана победы». «Если как раз уже будет по официальным источникам появляться какая-то информация, конечно же, мы изучим», — сказал он.

Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия никогда не отказывалась от проведения мирных переговоров, но на данный момент российской армии необходимо разобраться с «бандитами» в Курской области. После провала украинской армии в этом регионе Киев пойдет на переговоры, предположил глава государства.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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