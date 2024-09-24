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Операция Израиля в Ливане ,  
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ЦАХАЛ объявила о новой волне ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане

Армия Израиля объявила о новой волне ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане
Сюжет
Операция Израиля в Ливане
Накануне Генштаб Израиля объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане и ударах по инфраструктуре «Хезболлы». Сегодня удары продолжились, а жителей Ливана призвали держаться от объектов группировки подальше
Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images
Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары по объектам «Хезболлы» в Ливане, сообщает армейская пресс-служба в телеграм-канале.

Вместе с этим представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи призвал жителей ливанских деревень немедленно отойти от зданий, которые может использовать «Хезболла», не менее чем на километр либо выехать за пределы деревни. «Любой, кто находится рядом с членами «Хезболлы», подвергает себя опасности», — подчеркнул он.

Генштаб Израиля объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане и ударах по инфраструктуре «Хезболлы» вечером 23 сентября. Ее целью генерал Герци Халеви назвал инфраструктуру группировки «Хезболла» и создание условий для возвращения домой жителей севера Израиля, который граничит с Ливаном. С тех пор израильская авиация продолжает наносить удары по региону.

ЦАХАЛ объявила о новой волне ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане
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Днем 24 сентября в ЦАХАЛ отчитались, что ВВС Израиля нанесли удары по объектам «Хезболлы» в долине Бекаа и нескольких районах на юге Ливана. «Среди целей, по которым были нанесены удары, были здания, в которых хранилось оружие, командные центры и другие объекты террористической инфраструктуры. Во время ударов были зафиксированы вторичные взрывы, свидетельствующие о том, что в зданиях хранилось большое количество оружия», — говорится в сообщении.

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Фото:Maja Hitij / Getty Images

За неделю до объявления Израилем военной операции в Ливане произошел массовый подрыв пейджеров, раций и другой техники, в котором «Хезболла» обвинила Израиль. На этом фоне стороны усилили взаимные обстрелы, а ЦАХАЛ начала переброску войск к северной границе.

По данным Министерства здравоохранения Ливана на 23 сентября, в результате атак Израиля погибли по меньшей мере 492 человека и минимум 1645 были ранены. Al Jazeera называет этот день самым смертоносным для страны со времен гражданской войны 1975–1990 годов, The New York Times — с момента войны 2006 года между Израилем и «Хезболлой».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Израиль Ливан ЦАХАЛ ВВС Израиля ракетные удары
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