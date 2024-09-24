Пожар на месте падения беспилотника в Таганроге. Видео
В Таганроге на складе лесоматериалов начался пожар на площади в 200 кв. м, сообщил губернатор области Василий Голубев. Это произошло после падения беспилотника. Огнем были повреждены крыша здания и четыре легковых машины, которые стояли рядом. Пострадавших и погибших не было.
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