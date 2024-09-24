 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

ТАСС узнал об идее лишать свободы за оскорбления чиновников в интернете

ТАСС: за оскорбление представителя власти в сети смогут лишать свободы на 2 года

В России могут ввести уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет за публичное оскорбление представителя власти в интернете или СМИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект поправок к Уголовному кодексу, подготовленный главой комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Поправки предлагается внести в ст. 319 Уголовного кодекса, которая касается ответственности за публичное оскорбление представителя власти при исполнении своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением.

Сейчас за это могут грозить штраф на сумму до 40 тыс. руб., обязательные работы на срок до 360 часов или исправительные работы на срок до года. Сумму штрафа предлагают удвоить до 80 тыс. руб., а максимальный срок обязательных работ увеличить до 460 часов, срок исправительных работ — до двух лет.

Также статью предлагают дополнить новым положением об ответственности за те же деяния, совершенные с использованием интернета или СМИ. Виновным в таком случае будет грозить штраф на сумму до 1 млн руб. с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет. Также их могут отправить на обязательные работы сроком до 480 часов, принудительные работы на срок до двух лет.

Максимально возможным наказанием предлагается сделать лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет или без такового.

Правительство уже поддержало инициативу, пишет агентство со ссылкой на проект отзыва, одобренный правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

Материал дополняется

Татьяна Бакальчук сменила фамилию

Times узнала детали «плана победы» Зеленского

Роспотребнадзор рассказал о быстром распространении нового варианта COVID

На трассе М-11 запустили движение полностью беспилотных грузовиков

Когда аренда жилья подешевеет. 4 возможные причины

Шрёдер рассказал о «южнотирольском решении» конфликта России и Украины

Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы

В Hamster Kombat обновили правила раздачи токенов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
оскорбление лишение свободы Уголовный кодекс законопроект
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 103,22 (-0,16) Инвестиции, 23 сен, 17:38 Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 92,92 (+0,34) Инвестиции, 23 сен, 17:38
ЦАХАЛ сообщила об авиаударах по 1,6 тыс. объектов «Хезболлы» за деньПолитика, 04:05
Новая Зеландия ввела новый пакет санкций против России и БелоруссииПолитика, 03:56
«Хезболла» заявила об ударах по аэропорту и авиабазе ИзраиляПолитика, 03:49
ТАСС узнал об идее лишать свободы за оскорбления чиновников в интернетеПолитика, 03:42
ФСБ рассекретила архив о массовом убийстве украинцев поляками в 1945 годуПолитика, 03:37
Гросси назвал условие отправки специалистов МАГАТЭ на Курскую АЭСПолитика, 02:46
Вучич наградил Небензю орденом за поддержку Сербии в ООНПолитика, 02:35
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Трамп раскритиковал расследование второго покушения на негоПолитика, 02:19
Дуда обвинил Украину в сотрудничестве с Гитлером и участии в холокостеПолитика, 02:08
Алаудинов сообщил о выводе военных из окружения в Курской областиПолитика, 01:51
США усилят контингент на Ближнем Востоке на фоне ударов Израиля по ЛивануПолитика, 01:41
Финляндия вернет в Китай двух панд из-за долговОбщество, 01:11
Число жертв ударов Израиля по Ливану увеличилось до 492 человекПолитика, 00:50
Силовики нашли в Дагестане подземную майнинг-фермуТехнологии и медиа, 00:44