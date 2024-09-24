ТАСС узнал об идее лишать свободы за оскорбления чиновников в интернете

В России могут ввести уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет за публичное оскорбление представителя власти в интернете или СМИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект поправок к Уголовному кодексу, подготовленный главой комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Поправки предлагается внести в ст. 319 Уголовного кодекса, которая касается ответственности за публичное оскорбление представителя власти при исполнении своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением.

Сейчас за это могут грозить штраф на сумму до 40 тыс. руб., обязательные работы на срок до 360 часов или исправительные работы на срок до года. Сумму штрафа предлагают удвоить до 80 тыс. руб., а максимальный срок обязательных работ увеличить до 460 часов, срок исправительных работ — до двух лет.

Также статью предлагают дополнить новым положением об ответственности за те же деяния, совершенные с использованием интернета или СМИ. Виновным в таком случае будет грозить штраф на сумму до 1 млн руб. с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет. Также их могут отправить на обязательные работы сроком до 480 часов, принудительные работы на срок до двух лет.

Максимально возможным наказанием предлагается сделать лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет или без такового.

Правительство уже поддержало инициативу, пишет агентство со ссылкой на проект отзыва, одобренный правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

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