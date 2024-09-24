Жителя Биробиджана заподозрили в подготовке поджога пункта отбора в армию

Сотрудники ФСБ задержали 23-летнего жителя Биробиджана, который, по данным ведомства, собирал для Службы безопасности Украины сведения о военных объектах и планировал поджечь пункт отбора контрактиков. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

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