Жительницу ЛНР задержали за передачу информации украинским спецслужбам
Сотрудники ФСБ задержали жительницу Станично-Луганского района Луганской народной республики (ЛНР), которая передавала данные о военных России украинским спецслужбам, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по республике.
«Пресечена противоправная деятельность гражданки России, сотрудничавшей со спецслужбами Украины. <…> Жительница Станично-Луганского района собирала и передавала спецслужбам противника разведданные о Вооруженных силах России», — говорится в сообщении.
Женщину задержали по ст. 275 Уголовного кодекса (государственная измена). Максимальное наказание по ней — до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок.
Ранее, 17 сентября, в Мариуполе задержали мужчину, подозреваемого в госизмене. По данным штаба обороны Донецкой народной республики (ДНР), подозреваемый собирал и передавал украинским спецслужбам информацию о местах дислокации подразделений Минобороны России для последующих обстрелов.
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