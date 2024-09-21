Жительницу ЛНР задержали за передачу информации украинским спецслужбам

ФСБ: в ЛНР задержали женщину, передававшую Киеву данные о ВС России

Фото: ТАСС

Сотрудники ФСБ задержали жительницу Станично-Луганского района Луганской народной республики (ЛНР), которая передавала данные о военных России украинским спецслужбам, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по республике.

«Пресечена противоправная деятельность гражданки России, сотрудничавшей со спецслужбами Украины. <…> Жительница Станично-Луганского района собирала и передавала спецслужбам противника разведданные о Вооруженных силах России», — говорится в сообщении.

Женщину задержали по ст. 275 Уголовного кодекса (государственная измена). Максимальное наказание по ней — до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок.

Ранее, 17 сентября, в Мариуполе задержали мужчину, подозреваемого в госизмене. По данным штаба обороны Донецкой народной республики (ДНР), подозреваемый собирал и передавал украинским спецслужбам информацию о местах дислокации подразделений Минобороны России для последующих обстрелов.