Генпрокуратура признала нежелательным украинский фонд «24.02»
Генпрокуратура признала деятельность украинского благотворительного фонда «24.02» нежелательной в России, сообщается на сайте надзорного ведомства.
Ведомство обвинило фонд в сотрудничестве и оказании помощи «Легиону «Свобода России» (признан в России террористической организацией и запрещен) и батальону «Айдар» (признан в России экстремистской и террористической организацией и запрещен), проведении «мероприятий антироссийской направленности» и призыву к объединению тех, «кто разделяет экстремистские взгляды».
Также, считают в прокуратуре, фонд распространял «недостоверные сведения» о конфликте на Украине и дискредитирующие политику российских властей, а также призывы к терроризму.
В фонде сообщали, что он организован гражданами России для помощи гражданскому населению Украины и «российским добровольцам», воюющим на украинской стороне.
В середине августа Генпрокуратура признала нежелательной деятельность «Фонда Клуни за справедливость», основанного актером Джорджем Клуни. Его обвинили в работе, «направленной на дискредитацию России», поддержке «покинувших страну лжепатриотов, участников запрещенных экстремистских объединений и террористических организаций». Также фонд, как заявило ведомство, продвигает инициативу уголовного преследования высшего руководства России и «тиражирует негативные псевдоэкспертные оценки российского законодательства об иностранных агентах и НПО».
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