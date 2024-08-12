Лукашенко предложил наказывать за оскорбление экс-президента Белоруссии
Уголовное законодательство Белоруссии может пополниться новой статьей, предусматривающей наказание за насилие в отношении действующего или бывшего президента республики, а также за оскорбление экс-лидера страны. Законопроект с соответствующими поправками внес глава государства Александр Лукашенко.
Так, предлагается дополнить Уголовный кодекс Белоруссии статьей 366-1, устанавливающей максимальную санкцию в виде восьми лет заключения, если человек применил насилие или угрожал этим или повреждением имущества президента, в том числе и бывшего.
За клевету и оскорбление бывшего лидера государства предлагается наказывать так же, как и за те же преступления в отношении действующего президента — до шести лет лишения свободы.
Те же нормы будут действовать и при оскорблении и клевете в отношении членов семьи бывшего президента.
Документ поступил на рассмотрение парламента, потом он попадет на подпись к самому Александру Лукашенко.
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