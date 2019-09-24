Комитет по образованию Совфеда возглавит выпускница «школы губернаторов»

Место покинувшей Совфед сенатора от Москвы Зинаиды Драгункиной во главе комитета по образованию займет Лилия Гумерова. Также может смениться руководство комитета по социальной политике

Лилия Гумерова (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Комитет верхней палаты по науке, образованию и культуре возглавит его первый замглавы, сенатор от Башкирии Лилия Гумерова. Она займет место представителя Москвы Зинаиды Драгункиной, которая покидает Совет Федерации после выборов в Мосгордуму. Об этом РБК рассказали два источника в аппарате верхней палаты.

В Совфеде может состояться и еще одна рокировка. Пришедшая в верхнюю палату взамен Драгункиной Инна Святенко стала основным кандидатом на пост главы комитета по социальной политике Валерия Рязанского. Помимо Святенко на место главы комитета обсуждается кандидатура экс-главы Рособрнадзора Любови Глебовой. Святенко «обсуждается в первую очередь, потому что сенатор от Москвы не может быть на вторых ролях», сообщил один из источников РБК. Гумерова, Святенко и Рязанский не ответили на звонки и сообщения РБК.

Сегодня, 24 сентября, перестановки в комитетах обсуждаются на заседаниях комитетов Совфеда. Окончательно они будут утверждены завтра на пленарном заседании палаты.

Решение назначить Гумерову главой комитета по науке, образованию и культуре «не стало неожиданностью, ведь это естественно — выдвинуть в главы первого заместителя комитета», сказал собеседник РБК. Она является членом Совфеда с 2014 года. Второй раз на пост сенатора ее выдвинул недавно избранный главой Башкирии Радий Хабиров. До назначения в верхнюю палату она работала в аппарате правительства республики, была республиканским омбудсменом по правам ребенка. С 2011 года Гумерова — депутат башкирского курултая и замглавы его председателя. В 2012-м была назначена вице-премьером республики.

Она участвовала в программе подготовки кадрового резерва РАНХиГС и администрации президента — школе «будущих губернаторов». В прошлом году Гумерова рассказала РБК, как в ходе одного из командообразующих мероприятий школы ее спас из воды премьер Дагестана Артем Здунов.