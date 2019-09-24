Комитет по образованию Совфеда возглавит выпускница «школы губернаторов»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 сентября
USD ЦБ: 63,71 (-0,24) Quote, 13:09
Курс евро на 25 сентября
EUR ЦБ: 70,02 (-0,26) Quote, 13:09
Индивидуальный дизайн: зачем нужна генная инженерия Экономика инноваций, 15:12  Деми Мур обвинила знакомого матери в изнасиловании Общество, 15:12 Зеленский подписал закон об утверждении плана обороны Украины президентом Политика, 15:12 «Яндекс» вошел в топ-100 самых быстрорастущих компаний по версии Fortune Бизнес, 15:05 Глава Верховного суда назвал свои вопросы к видео по делу актера Устинова Общество, 15:04 РЭЦ начнет принимать заявки на государственную транспортную субсидию Пресс-релиз, 15:04 СМИ узнали о новом предложении США для Турции по истребителям F-35 Политика, 15:02 Exxon назвала сроки запуска Дальневосточного СПГ Бизнес, 14:57 Прокуратура обвинила руководство Volkswagen в манипулировании рынком Бизнес, 14:53 Аналитики Fitch назвали санкции главной помехой для роста рейтинга России Экономика, 14:51 ExxonMobil сообщила о реакции Москвы на просьбу упростить работу в стране Бизнес, 14:37 Россиянин Маркелов заменит погибшего пилота «Формулы-2» в Сочи и Абу-Даби Спорт, 14:36 ЦБ изучит возможность введения отрицательных ставок по валютным вкладам Финансы, 14:36 Пропавшая в красноярской тайге семья самостоятельно вышла из леса Общество, 14:31
Политика ,  
0 
Комитет по образованию Совфеда возглавит выпускница «школы губернаторов»
Место покинувшей Совфед сенатора от Москвы Зинаиды Драгункиной во главе комитета по образованию займет Лилия Гумерова. Также может смениться руководство комитета по социальной политике
Лилия Гумерова (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Комитет верхней палаты по науке, образованию и культуре возглавит его первый замглавы, сенатор от Башкирии Лилия Гумерова. Она займет место представителя Москвы Зинаиды Драгункиной, которая покидает Совет Федерации после выборов в Мосгордуму. Об этом РБК рассказали два источника в аппарате верхней палаты.

В Совфеде может состояться и еще одна рокировка. Пришедшая в верхнюю палату взамен Драгункиной Инна Святенко стала основным кандидатом на пост главы комитета по социальной политике Валерия Рязанского. Помимо Святенко на место главы комитета обсуждается кандидатура экс-главы Рособрнадзора Любови Глебовой. Святенко «обсуждается в первую очередь, потому что сенатор от Москвы не может быть на вторых ролях», сообщил один из источников РБК. Гумерова, Святенко и Рязанский не ответили на звонки и сообщения РБК.

Сегодня, 24 сентября, перестановки в комитетах обсуждаются на заседаниях комитетов Совфеда. Окончательно они будут утверждены завтра на пленарном заседании палаты. 

Решение назначить Гумерову главой комитета по науке, образованию и культуре «не стало неожиданностью, ведь это естественно — выдвинуть в главы первого заместителя комитета», сказал собеседник РБК. Она является членом Совфеда с 2014 года. Второй раз на пост сенатора ее выдвинул недавно избранный главой Башкирии Радий Хабиров. До назначения в верхнюю палату она работала в аппарате правительства республики, была республиканским омбудсменом по правам ребенка. С 2011 года Гумерова — депутат башкирского курултая и замглавы его председателя. В 2012-м была назначена вице-премьером республики.

Она участвовала в программе подготовки кадрового резерва РАНХиГС и администрации президента — школе «будущих губернаторов». В прошлом году Гумерова рассказала РБК, как в ходе одного из командообразующих мероприятий школы ее спас из воды премьер Дагестана Артем Здунов.

Инна Святенко была депутатом Мосгордумы с 2001 года, она представляла в городском парламенте Капотню, часть Люблино и часть Марьино. Против нее в ходе «умного голосования» призывал голосовать проживающий в Марьино оппозиционер Алексей Навальный. Святенко имеет звание подполковника Вооруженных сил, она преподавала в Военно-воздушной академии имени Жуковского, в Мосгордуме возглавляла комитет по безопасности. До избрания в Мосгордуму работала консультантом в аппарате Госдумы.

Автор: Евгения Кузнецова
Теги: Совет Федерации, Лилия Гумерова, комитеты
Материалы по теме
Депутат от Капотни стала основным кандидатом в сенаторы от Мосгордумы
Политика
Сенатор рассказала о своем спасении из воды будущим премьером Дагестана
Политика
Сенатор обратился в СК из-за блога юмориста из КВН
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter