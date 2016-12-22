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Минобороны представило новые данные о крушении Ил-20 в Сирии
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Минобороны представило новые данные о крушении Ил-20 в Сирии
Война в Сирии, 21:08
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Минобороны представило новые данные о крушении Ил-20 в Сирии
В Минобороны показали данные об обстановке в небе до, во время и после крушения Ил-20, полученные с российской системы С-400. По словам представителя ведомства, заявления Израиля о произошедшем являются ложными
Фото: Минобороны России / Facebook

Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ведомство получило новые данные, доказывающие, что вина за крушение российского Ил-20 в Сирии лежит на Израиле. Видеозапись его выступления опубликована на странице Минобороны в Facebook.

Видео: Минобороны России

«Сегодняшние данные уже не свидетельствуют, а доказывают, что вина за трагедию с российским самолетом Ил-20 целиком лежит именно на Военно-воздушных силах Израиля и тех, кто принимал решение о такого рода деятельности», — заявил он, подчеркнув, что «робкие заявления» израильских военных о непричастности к ЧП являются ложными.​

Конашенков пояснил, что новые данные были получены с индикаторов пункта боевого управления системы С-400 с базы Хмеймим. Данный комплекс позволил зафиксировать по секундам расположение израильских самолетов и ракеты комплекса С-200.​

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По словам Конашенкова, попавшая в Ил-20 ракета сирийских ПВО была нацелена на израильский самолет F-16. «Ей присвоен номер 158Б. Индекс Б обозначает воздушную цель, летящую по баллистической траектории с большой скоростью», — пояснил он.

Высота полета ракеты С-200 была больше, чем у израильского и российского самолетов, подчеркнул представитель Минобороны. Израильский самолет, согласно данным Минобороны, находился на одном азимуте с российским на высоте 9–10 км. «В 22:02 головка самонаведения ракеты перезахватила цель с большей эффективной отражающей поверхностью и меньшей скоростью, которой является российский самолет Ил-20», — добавляет он.

По словам Конашенкова, после этого израильский самолет остался в районе патрулирования к западу от побережья Сирии. Даже после того как российский Ил-20 был сбит, израильские самолеты продолжали находиться в этом районе. «Причем один из них — в непосредственной близости к месту трагедии», — сказал он.

23 сентября Армия обороны Израиля представила российским военным документ об инциденте с Ил-20, согласно которому израильские истребители F-16 в момент, когда был сбит российский самолет, «не прятались ни за каким воздушным судном и находились в воздушном пространстве Израиля».

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Фотогалерея

Российский самолет-разведчик Ил-20 потерпел крушение над Средиземным морем 17 сентября. Связь с экипажем пропала, когда израильские истребители F-16 стали наносить удары по территории Сирии. Позднее в Минобороны России рассказали, что Ил-20 был сбит сирийскими ПВО, однако вину за случившееся возложили на израильских военных. Ранее Конашенков утверждал, что израильский летчик заслонился российским самолетом от сирийских средств ПВО, что и привело к крушению. По словам официального представителя Минобороны, Тель-Авив предупредил Москву об ударах по провинции Латакия всего за минуту до начала обстрела.

Автор: Александра Федотова.
Теги: Минобороны , Ил-20 , Израиль , Сирия
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