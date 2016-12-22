ЛДПР отозвала наблюдателей во Владимирской области

Во Владимирской области в ходе второго тура выборов губернатора ЛДПР отозвала часть наблюдатели. Об этом свидетельствуют письмо координатора регионального отделения ЛДПР Владимира Корнишова адресованное председателю избиркома Владимирской области Вадиму Минаеву. Его копия есть в распоряжении РБК.

Согласно письму, полномочия наблюдателей и членов участковых территориальных избиркомов были прекращены в городах Владимир, Ковров, Муром, Гусь-Хрустальный, а также в Александровском и Вязниковском районе.

Корнишов в своем письме отметил, что наблюдатели, которые были отозваны, не представляли партию ЛДПР и не входили в нее, а также их кандидатуры не согласованы с координационным советом владимирского регионального отделения ЛДПР. Он отметил, что они были направлены «с целью провокацией и создания препятствий проведения стабильного избирательного процесса».

Отзыв наблюдателей во Владимирской области, подтвердил региональный координатор движения в защиту прав избирателей «Голос» Виталий Аверин. «С нашей точки зрения, действия координатора регионального отделения ЛДПР во Владимирской области направлены на отказ от реальной борьбы во втором туре, поскольку устраняет контроль за теми комиссиями, на которых находятся опытные и хорошо подготовленные общественные наблюдатели», — говорится в заявлении «Голоса».

Как сообщается на сайте ЦИК, по итогам подсчета 20,51% бюллетеней действующий губернатора Владимирской области Светлана Орлова от партии «Единая Россия» получила 47,12% голосов. За кандидата от ЛДПР Владимира Сипягина проголосовали 47,02% избирателей.