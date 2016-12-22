Феоктистов получил назад $2 млн из дела Улюкаева

Генералу ФСБ в отставке Олегу Феоктистову вернут $2 млн по делу экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Решение приняли в Замоскворецком суде Москвы еще в июне, его законность подтвердили сегодня в Мосгорсуде

Олег Феоктистов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Отставному генералу ФСБ и бывшему вице-президенту «Роснефти» по безопасности Олегу Феоктистову вернут $2 млн, которые были переданы им для главы компании Игоря Сечина в качестве «взятки» экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Замоскворецкий суд Москвы разрешил вернуть средства Феоктистову 29 июня; по просьбе ФСБ рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, Улюкаев участвовал в процессе по видеосвязи из колонии. В начале июля защита экс-министра обжаловала это решение, но, по словам Солоповой, Мосгорсуд отклонил жалобу адвокатов Улюкаева.

В декабре Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего главу Минэкономразвития к восьми годам колонии и штрафу 130 млн руб. за получение взятки в размере $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Деньги предназначались за выдачу положительного заключения министерства на покупку «Башнефти» компанией «Роснефть». Улюкаева задержали при получении взятки в офисе «Роснефти» в Москве, оперативники зафиксировали его встречу с Сечиным на аудио- и видеозаписи, операцию курировал Феоктистов.

Бывший министр не признал своей вины и обжаловал решение суда, в апреле Мосгорсуд исключил из приговора запрет Улюкаеву занимать ряд должностей в госорганах и госкорпорациях в течение восьми лет. В конце мая его этапировали в колонию.

В материалах дела Улюкаева указывалось, что $2 млн силовикам предоставил некий Валерий Михайлов. Феоктистов упоминает его имя в показаниях дважды — сначала как «человека из нашей компании [«Роснефть»]», потом как «сотрудника компании, каким-то образом связанной с деятельностью «Роснефти».

РБК обнаружил двоих, подходящих под это описание: один — уволившийся летом 2016 года сотрудник «Роснефти» Валерий Михайлов, долгое время проработавший в компании. Однако, по словам близкого к нему источника РБК, Михайлов не передавал деньги Феоктистову.

Другой Валерий Михайлов — бывший вице-президент ГК «Регион», управлявшей средствами НПФ «Нефтегарант», учрежденного «Роснефтью». С 2011 по 2014 год он занимался недвижимостью в «Регионе», а затем стал владельцем компании «Дворец М.М.Романова», которая в 2015-м стала арендовать одноименный дворец в Санкт-Петербурге «в представительских целях».