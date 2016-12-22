Суд решил вернуть Феоктистову $2 млн из дела о взятке Улюкаеву
Дело Улюкаева, 10:41
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Суд решил вернуть Феоктистову $2 млн из дела о взятке Улюкаеву
Суд постановил вернуть генералу ФСБ Феоктистову $2 млн, которые были переданы бывшему министру экономического развития Улюкаеву
Олег Феоктистов
Замоскворецкий суд Москвы принял решение вернуть $2 млн, которые были переданы в качестве взятки бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, генералу ФСБ Олегу Феоктистову, передает корреспондент РБК.Материал дополняется.