Защита Улюкаева обжаловала возврат $2 млн Феоктистову

Защита бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева подала жалобу на возврат отставному генералу ФСБ Олегу Феоктистову $2 млн наличными, которые передавались бывшему министру в качестве взятки. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Замоскворецкого суда Москвы Эмилию Хиль сообщает агентство «РИА Новости».

По мнению защиты, во время суда Феоктистов не доказал право владения и распоряжения указанными деньгами. Деньги принадлежат другому человеку, что подтверждают материалы дела, настаивают представители Улюкаева в суде.

Суд разрешил вернуть Феоктистову $2 млн 29 июня. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме по просьбе ФСБ, Улюкаев принимал в нем участие по видеосвязи из колонии.

Из материалов дела следовало, что деньги предоставил Валерий Михайлов, по словам Феоктистова, не то сотрудник «Роснефти», не то «сотрудник компании, каким-то образом связанной с «Роснефтью».

Ранее РБК обнаружил двух человек, которые подходят под описание. Первый Валерий Михайлов долгое время работал в структурах «Роснефти», но уволился летом 2016 года. По словам источника РБК, близкого к Михайлову, денег Феоктистову он не передавал. Михайлов от комментариев РБК тогда отказался.

Второй Валерий Михайлов — бывший вице-президент ГК «Регион», которая управляла средствами учрежденного «Роснефтью» негосударственного пенсионного фонда «Нефтегарант». В «Регионе» Михайлов занимался недвижимостью, а теперь он владелец компании ООО «Дворец М.М.Романова», которая управляет одноименным дворцом «Роснефти» в Санкт-Петербурге.

В декабре Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в $2 млн от главы «Роснефти» Сечина — за выдачу министерством положительного заключения на покупку «Башнефти» «Роснефтью». Кроме того, суд назначил Улюкаеву штраф в размере более 130 млн руб.

Экс-министр назвал случившееся провокацией и вину не признал. В начале июня его этапировали в исправительную колонию строгого режима в Перемерках (поселок в черте Твери) для отбытия наказания.