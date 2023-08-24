Al Jazeera узнала о найденном телефоне Пригожина на месте крушения джета

На месте крушения бизнес-джета Embraer—135 (EBM-135BJ) в Тверской области найден телефон основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщает Al Jazeera в соцсети X (бывшая Twitter).

Телеканал ссылается на источник в ЧВК. Тело Пригожина пока не идентифицировали среди останков, отмечает он.

Согласно списку пассажиров, который опубликовала Росавиация, на борту, помимо Пригожина, должны были быть командир «Вагнера» Дмитрий Уткин, бойцы ЧВК Сергей Пропустин, Евгений Макарян и Александр Тотмин, а также Валерий Чекалов, которого связывают со структурами Пригожина, и Николай Матусеев.

По данным МЧС, все пассажиры и трое членов экипажа погибли. «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы сообщил, что поисковая операция завершена и на месте найдены останки десяти человек.

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