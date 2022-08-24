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Медведев не захотел мириться с «безумными начальниками» на Украине

Дмитрий Медведев: не можем примириться с тем, что НАТО будет расквартировано на Украине
По его словам, в случае «расквартирования НАТО» на территории соседней страны существовал бы риск нападения на российскую территорию — например, на «тот же самый Крым» *
Дмитрий Медведев (справа)
Дмитрий Медведев (справа) (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Российская спецоперация на Украине носит превентивный характер, заявил замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев во время посещения полигона Мулино в Нижегородской области.

«Мы не можем примириться с тем, что Североатлантический альянс будет расквартирован на территории Украины и какие-нибудь их безумные начальники — эти или следующие, для нас это не имеет значения, в конце концов, это вопрос даже не сегодняшнего дня, — примут решение, например, атаковать нашу территорию, тот же самый Крым (Киев не признает полуостров российским. — РБК», — объяснил Медведев.

Прежде он уже говорил, что Россия, начиная операцию на Украине, воспользовалась своим правом на «превентивную самооборону». «Это решение полностью укладывается в правила и принципы Устава ООН», — подчеркивал он. Об этом же в середине августа заявил и президент Владимир Путин.

Он объявил о начале спецоперации 24 февраля. Ее целью глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Путин подчеркнул вынужденный характер операции: «Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно».

Путин указал на соблюдение Устава ООН при принятии решения о спецоперации
Политика
Фото:Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

Впоследствии российские власти последовательно утверждали, что Москве не оставили выбора. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, ситуацию вокруг Украины не удалось решить мирным путем, потому что этого не захотел Запад.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в стране военное положение и разорвал дипломатические отношения с Россией. Евросоюз, США, Британия, Австралия, Канада, Япония осудили действия Москвы и ввели несколько пакетов жестких антироссийских санкций.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Дмитрий Медведев спецоперация Украина

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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