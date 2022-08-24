В Петербурге простились с погибшим на Украине рядовым

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Санкт-Петербурге прошло прощание с рядовым Александром Герасимовым, погибшим в ходе спецоперации на Украине, сообщило управление информации городского правительства.

Губернатор Александр Беглов выразил соболезнования близким солдата. «Мужественный и сильный человек, вместе с боевыми товарищами Александр Владимирович Герасимов защищал мир на Донбассе, отстаивал национальные интересы нашей страны. Он до конца был верен присяге», — заявил он.

Минобороны не давало официальной информации о потерях в ходе спецоперации с 25 марта. Тогда в ведомстве сообщили о 1351 погибшем и 3825 раненых. С тех пор о погибших рассказывали лишь власти регионов.

В Санкт-Петербурге о гибели военных на Украине последний раз сообщали в конце июня: тогда в городе простились с младшим сержантом Абдуллой Авезовым и рядовым Тимофеем Ведутой (последнего посмертно наградили орденом Мужества).