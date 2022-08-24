ЦИК рекомендовала местным избиркомам включать гимн на открытии участков

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, так уже поступают в некоторых регионах, а эту идею поддерживают и граждане. Памфилова заявила, что исполнение гимна подчеркивает «особую важность волеизъявления» россиян

Фото: Таисия Воронцова / ТАСС

ЦИК рекомендовал субъектам организовать исполнение гимна России при открытии избирательных участков на выборах.

По мнению главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, это «подчеркнет особую важность волеизъявления» граждан и создаст торжественную атмосферу. Памфилова отметила, что в некоторых регионах открытие выборов гимном уже стало «хорошей традицией» и они «в неформальном общении» предложили сделать это ритуалом избирательных комиссий всех уровней. «Эту идею поддерживают и избиратели», — заявила глава ЦИК.

11 сентября пройдет единый день голосования. В шести регионах россияне выберут губернаторов, в шести — депутатов региональных заксобраний, в 11 — городских заксобраний. В Москве пройдут выборы депутатов советов муниципальных образований. В восьми субъектах — в Москве, Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской, Ярославской областях — будет применяться дистанционное электронное голосование.

21 августа в 26 регионах началось досрочное голосование в труднодоступных областях, на судах и полярных станциях. К 24 августа в пяти регионах (Камчатский край, Калининградская, Кемеровская и Сахалинская области, ЯНАО) проголосовали 770 человек.