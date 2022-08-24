ЦИК рекомендовала местным избиркомам включать гимн на открытии участков
ЦИК рекомендовал субъектам организовать исполнение гимна России при открытии избирательных участков на выборах.
По мнению главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, это «подчеркнет особую важность волеизъявления» граждан и создаст торжественную атмосферу. Памфилова отметила, что в некоторых регионах открытие выборов гимном уже стало «хорошей традицией» и они «в неформальном общении» предложили сделать это ритуалом избирательных комиссий всех уровней. «Эту идею поддерживают и избиратели», — заявила глава ЦИК.
11 сентября пройдет единый день голосования. В шести регионах россияне выберут губернаторов, в шести — депутатов региональных заксобраний, в 11 — городских заксобраний. В Москве пройдут выборы депутатов советов муниципальных образований. В восьми субъектах — в Москве, Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской, Ярославской областях — будет применяться дистанционное электронное голосование.
21 августа в 26 регионах началось досрочное голосование в труднодоступных областях, на судах и полярных станциях. К 24 августа в пяти регионах (Камчатский край, Калининградская, Кемеровская и Сахалинская области, ЯНАО) проголосовали 770 человек.