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Путин рассказал Памфиловой, что России нужен крепкий тыл

Владимир Путин рассказал главе ЦИК Памфиловой, что России нужен крепкий тыл
Путин и Памфилова обсудили подготовку к сентябрьским выборам. Президент заявил о важности демократической системы в стране, а глава ЦИК — о необходимости повышать доверие к избирательной системе
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Элла Памфилова (Фото: kremlin.ru)

России, чтобы «чувствовать себя уверенно», нужен «крепкий тыл» в виде развитой демократии, заявил президент Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой. Часть встречи транслировал телеканал «Россия 24».

«Для того чтобы чувствовать себя уверенно, прежде всего нужно иметь крепкий тыл, а это значит — надежную, развивающуюся, демократическую политическую систему. И выборы, надеюсь, будут этому способствовать, даже не сомневаюсь», — сказал он.

Путин и Памфилова обсуждали грядущую выборную кампанию: 11 сентября, в единый день голосования, в 15 регионах будут выбирать губернаторов, в шести — представителей региональных законодательных собраний, в 11 — представителей городских заксобраний, в Москве — депутатов советов муниципальных образований. В отдельных субъектах будет возможность принять участие в голосовании онлайн.

Как заявила глава ЦИК, подготовка к выборам идет «полным ходом». Основной целью работы Памфилова назвала повышение «доверия и к самим выборам, и непосредственно к избирательной системе», основным принципом — максимальную открытость голосования.

«Хочу честно сказать, что эта прозрачность и открытость на порядок выше, чем в тех недружественных странах, которые считают себя демократичными», — подчеркнула она.

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Элла Памфилова

В «Индексе демократии» 2021 года, который составляют эксперты британского журнала Economist, Россия заняла 124-е место. В рейтинге она находится между Эфиопией и Нигерией.

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Общий балл России — 3,24, он ниже по сравнению с показателем 2020-го (3,31), но выше 2018-го (2,94). В 2006 году, когда рейтинг составили впервые, у России было пять баллов.

Первое место в индексе занимает Норвегия (9,75 балла), последнее — Афганистан (0,32). В рейтинге учитываются 167 стран.

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Элла Памфилова Владимир Путин Центризбирком Выборы

Владимир Путин

политик, президент России

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