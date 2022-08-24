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Клишас выступил против идеи лишать паспорта за критику власти ради визы

Сенатор Клишас выступил против предложения лишать гражданства за критику российских властей ради визы. Он указал, что это противоречит Конституции
Андрей Клишас
Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас написал, что «предложил бы» лишать мандата любого депутата, который выступает с инициативами, противоречащими Конституции России.

«Депутат нижней палаты российского парламента Иван Сухарев выступил с предложением лишать гражданства россиян, которые готовы критиковать власти ради получения визы другой страны. Я бы предложил лишать мандата любого парламентария, кто выступает с инициативами, противоречащими основам конституционного строя Российской Федерации (ч. 3 ст. 6 Конституции России)», — написал Клишас в Telegram.

В статье Конституции, на которую ссылается сенатор, говорится, что гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его.

МИД Литвы предложил впускать россиян после ответа на вопрос «чей Крым?»
Политика
Фото:Valdemar Doveiko / EPA / ТАСС

О том, что депутат Госдумы от ЛДПР Сухарев предложил создать правовой механизм для лишения гражданства тех россиян, кто ради получения визы поддержит критику России со стороны западных стран, ранее сообщил RT. Такое предложение парламентарий направил вице-премьеру Андрею Белоусову, после того как некоторые страны стали обсуждать изменения визового законодательства, с тем чтобы при оформлении разрешения на въезд требовать от россиян осуждать спецоперацию, уточнил телеканал со ссылкой на копию письма.

Кроме лишения гражданства депутат просил «рассмотреть целесообразность» ограничения или запрета на въезд в страну для тех, кто пойдет на такой шаг. По словам Сухарева, это предложение он выдвинул «в целях защиты интересов Российской Федерации в текущих условиях международной обстановки».

Ранее постпред Украины по санкциям при ЕС Алексей Макеев в интервью Politico заявил, что страны соглашения не должны впускать на свою территорию тех россиян, кто поддерживает проведение специальной военной операции. По его словам, такой вопрос нужно включить в анкету, которая заполняется при оформлении визы, чтобы тем самым заставить граждан России «оказать давление на правительство».

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В Госдепе не поддержали инициативу по запрету на выдачу виз для россиян
Политика
Фото:Alex Wong / Getty Images

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что россияне, которые намереваются пересечь границу Литвы, для допуска в страны Прибалтики должны будут высказаться против проведения Россией специальной военной операции на Украине и «признать» Крым украинским. В противном случае во въезде им будет отказано.

По мнению главы внешнеполитического ведомства, пограничники имеют полное право интересоваться позицией россиян относительно действий России на Украине, а также уточнять, «чей Крым». «И только по ответу на этот вопрос, если лицо, пересекающее границу с Эстонией, Латвией, Литвой, Финляндией, Польшей, считает, что Крым не оккупирован, мы можем сделать вывод, что въезд такого человека не соответствует интересам национальной безопасности Литвы», — считает он.

Ландсбергис также отметил, что Литва может ввести такое правило и в одностороннем порядке, но если бы остальные граничащие с Россией страны присоединились, это было бы «эффективнее», поскольку меры работают лучше «при принятии как минимум регионального решения».

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Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Андрей Клишас Конституция гражданство депутат
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