Россия объявила дипломата из Австрии персоной нон грата

МИД счел необоснованным решение Австрии выслать российского дипломата и прибегнул к зеркальному ответу. Австрийские власти ранее обвинили дипломата из России в промышленном шпионаже

Здание посольства Австрии в Москве (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Москва в качестве ответной меры объявила австрийского дипломата, работающего в посольстве Австрии в Москве, персоной нон грата. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

«Руководствуясь принципом взаимности, в порядке ответной меры «persona non grata» объявлен дипломат посольства Австрийской республики в Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в МИДе был вызван австрийский посол Йоханнес Айгнер, которому был заявлен решительный протест в связи с «необоснованным решением» Вены отозвать у российского дипломата аккредитацию и потребовать от него покинуть Австрию.

Австрийские власти объявили о высылке российского дипломата утром 24 августа. По данным газеты Kronen Zeitung, его заподозрили в том, что он в течение многих лет при поддержке гражданина Австрии занимался промышленным шпионажем в компании, которая работает в сфере высоких технологий. Дипломата объявили персоной нон грата и предписали покинуть Австрию до 1 сентября.