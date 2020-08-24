Россия объявила дипломата из Австрии персоной нон грата
Москва в качестве ответной меры объявила австрийского дипломата, работающего в посольстве Австрии в Москве, персоной нон грата. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.
«Руководствуясь принципом взаимности, в порядке ответной меры «persona non grata» объявлен дипломат посольства Австрийской республики в Российской Федерации», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в МИДе был вызван австрийский посол Йоханнес Айгнер, которому был заявлен решительный протест в связи с «необоснованным решением» Вены отозвать у российского дипломата аккредитацию и потребовать от него покинуть Австрию.
Австрийские власти объявили о высылке российского дипломата утром 24 августа. По данным газеты Kronen Zeitung, его заподозрили в том, что он в течение многих лет при поддержке гражданина Австрии занимался промышленным шпионажем в компании, которая работает в сфере высоких технологий. Дипломата объявили персоной нон грата и предписали покинуть Австрию до 1 сентября.