Зеленский сообщил об утренних СМС от Генштаба по обстрелам в Донбассе

Зеленский сообщил об утренних СМС от Генштаба по обстрелам в Донбассе

Президент надеется, что в скором времени вместо сообщений о количестве обстрелов и потерях украинской армии он будет получать новости о числе родившихся на Украине детей

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что скоро в его стране появится новая знаковая дата, которая ознаменует наступление мира. Он этом он заявил по случаю Дня независимости Украины на Майдане в Киеве. Речь его с выступления публикует телеканал «112 Украина».

Он рассказал, что каждое его утро начинается с СМС-сообщения от Генштаба вооруженных сил, который сообщает ему о количестве обстрелов в Донбассе и потерях среди военнослужащих.

«Цифры могут быть разные, но только одна делает утро добрым — это нуль. Обстрелов нуль, потерь нуль», — указал он.

По его словам, Украина сохранила и продолжает хранить свою независимость.

«В этот важный день мы верим, что в украинском календаре скоро появится другая дата, не менее знаковая дата. Конкретное число и месяц — не важны. Это будет день, когда настанет мир. И мое утро будет начинаться с СМС-сообщения, что за минувшие сутки на Украине родились 1000 мальчиков и 1001 девочка», — сказал президент.