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Зеленский сообщил об утренних СМС от Генштаба по обстрелам в Донбассе
Президент надеется, что в скором времени вместо сообщений о количестве обстрелов и потерях украинской армии он будет получать новости о числе родившихся на Украине детей

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что скоро в его стране появится новая знаковая дата, которая ознаменует наступление мира. Он этом он заявил по случаю Дня независимости Украины на Майдане в Киеве. Речь его с выступления публикует телеканал «112 Украина».

Он рассказал, что каждое его утро начинается с СМС-сообщения от Генштаба вооруженных сил, который сообщает ему о количестве обстрелов в Донбассе и потерях среди военнослужащих.

«Цифры могут быть разные, но только одна делает утро добрым — это нуль. Обстрелов нуль, потерь нуль», — указал он.

По его словам, Украина сохранила и продолжает хранить свою независимость.

«В этот важный день мы верим, что в украинском календаре скоро появится другая дата, не менее знаковая дата. Конкретное число и месяц — не важны. Это будет день, когда настанет мир. И мое утро будет начинаться с СМС-сообщения, что за минувшие сутки на Украине родились 1000 мальчиков и 1001 девочка», — сказал президент.

Он также сообщил, что подписал указ об учреждении в стране нового праздника — Дня памяти защитников Украины, который будет отмечаться 29 августа. 

Политика
Зеленский учредил День памяти защитников Украины

Вооруженный конфликт на востоке Украины идет уже пять лет, с весны 2014 года. Согласно последним данным ООН, жертвами конфликта стали порядка 13 тыс. человек. Урегулировать ситуацию на протяжении всего этого времени пытались дипломатическим путем в ходе встреч контактной группы в Минске, а также в нормандском формате с участием Франции, Германии, России и Украины.

Одним из предвыборных обещаний Зеленского было как раз прекращение войны в Донбассе. Особо стоит вопрос обмена военнопленными. Днем ранее, 23 августа, украинский президент допустил, что результаты по обмену пленными с Россией будут видны уже в ближайшие дни. По его словам, он лично занимается этим вопросом последние два месяца. По данным источника РБК, решение об обмене уже принято, оно было достигнуто на встрече президентов Владимира Путина и Эмманюэля Макрона в начале недели.

Автор: Анна Трунина
Теги: Владимир Зеленский, Украина, Донбасс, ДНР и ЛНР
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