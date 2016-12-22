Экс-главком ВМС Украины объяснил отказ от оставшихся в Крыму кораблей

Украина потеряет аргумент в международном суде, если заберет у России оставшиеся в Крыму боевые корабли, объяснил экс-главком ВМС страны Сергей Гайдук

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Бывший главнокомандующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук (командовал ВМС Украины в 2014-2016 годах) в интервью телеканалу «112 Украина» рассказал, что Киев отказался забирать оставшиеся в Крыму корабли по ряду причин.

Он отметил, что корабли это «очень сложная конструкция», а оставшиеся в Крыму суда примерно на 70% оборудованы российской техникой. «И тут возникает вопрос: при проблемах импортозамещения, если мы забираем эти корабли, мы теряем аргумент в международных институтах», — сказал Гайдук. Ранее заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Михаил Коваль говорил, что Украина будет требовать от России возвращения кораблей в отремонтированном состоянии через Международный суд в Гааге.

В случае, если Украина заберет корабли, международные институты будут говорить, что стороны договорились между собой и «никаких проблем нет», объяснил решение украинских властей Сергей Гайдук.

Он также обратил внимание на то, что формирование ВМС Украины происходило путем раздела Черноморского флота СССР. При этом за время независимости украинские власти «развалили» доставшийся им флот. «Мы получили в свое время 140 вымпелов: кораблей, катеров и судов обеспечения, но за время независимости списали 65 на металлолом, а проектов бывшего Советского Союза, так называемых долгостроев, мы достроили только пять», — напомнил Гайдук.

В январе президент Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Киеву украинскую военную технику, оставшуюся в Крыму после вхождения полуострова в состав России в 2014 году. «Правда, она находится вся в таком плачевном состоянии, но это уже не наше дело», — отмечал Путин. В ответ премьер Украины Владимир Гройсман предложил «вместе с флотом вернуть Крым», а глава МИД Украины Павел Климкин назвал такое предложение «трюком».