NYT сообщила о «замолчавших» американских осведомителях в Кремле

По данным источников издания, информаторы затаились, чтобы остаться в безопасности. На сбор разведданных также повлияли высылка американских дипломатов из России и отравление Сергея Скрипаля, заявили газете американские чиновники

Фото: Олег Яковлев / РБК

Крайне важные для ЦРУ осведомители в Кремле или близкие к нему оставили управление без информации в преддверии промежуточных выборов в конгресс США, которые пройдут в ноябре. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на чиновников, близких к американской разведке.

Собеседники газеты отмечают, что, по их мнению, источники не были раскрыты или убиты, скорее всего, они затаились в условиях более агрессивной контрразведки со стороны Москвы, а также в связи с отравлением в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Еще одной причиной проблемы газета называет высылку из Москвы американских дипломатов, что также могло повлиять на ухудшение сбора разведданных. «Русские выгнали целую кучу наших людей», — подтвердил изданию бывший сотрудник ЦРУ Джон Сайфер, добавив, что теперь в российской столице, скорее всего, крайне мало сотрудников разведки США и все они находятся под «немыслимым наблюдением».

NYT указывает, что за последние недели стало известно о множестве попыток вмешаться в политическую жизнь США извне и приводит слова руководителя Нацразведки США​ Дэна Коутса, который предупредил о намерении России подорвать американские демократические институты. Однако, пишет газета, спецслужбы США не могут точно сказать, какие именно цели преследует Москва — подорвать доверие к демократическому процессу, повлиять на промежуточные выборы или просто посеять хаос. Американские чиновники на условиях анонимности признались в разговоре с изданием, что качество информации, собранной в России, сильно упало.

При этом США продолжают перехватывать сообщения в российских каналах связи, говорят источники газеты, отмечая, что информаторы могли встретиться со своими кураторами и за пределами России, подальше от российской контрразведки. ЦРУ не всегда может быстро установить, что информаторы раскрыты или затаились, рассказали бывшие сотрудники американских спецслужбы NYT, пояснив, что для организации тайных операций и встреч шпионов с их кураторами требуется время.

По мнению собеседников NYT, за последние годы у США было всего несколько информаторов, близких к российскому президенту, и если они будут молчать, ЦРУ будет крайне трудно узнать планы Москвы.

С января 2017 года спецслужбы США ведут расследование дела о возможном вмешательстве России в выборы президента в ноябре 2016 года. В США подозревают, что команда Трампа имела контакты с Москвой. Это отрицают и российская сторона, и сам американский лидер.

В начале августа глава Нацразведки США Дэниел Коутс заявил, что вмешательство во внутренние процессы в США из России продолжается и осуществляется как с санкции, так и без ведома властей. «Россия использовала огромное количество способов вмешательства: через медиа, социальные сети, через посредников», — заявил Коутс, назвав причинами для таких вмешательств попытки «ослабить и рассорить Америку».