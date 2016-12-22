Вашингтон обвинил Россию в попытке расколоть Америку через соцсети

Спецслужбы России используют соцсети, чтобы посеять раздор в американском обществе, утверждают в Вашингтоне. Обвинения в адрес Москвы в попытках организации протестных акций с целью дестабилизации общества в США звучат с 2016 года

Кирстен Нильсен (Фото: Ronen Zvulun / Reuters)

Россия пытается с помощью социальных сетей обострить разногласия в американском обществе, утверждает министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен. Ее слова передает Bloomberg.

Нильсен заявила, что ее ведомство не зафиксировало попытки российских спецслужб вмешаться в промежуточные выборы в США, которые пройдут в этом году. Несмотря на это, министерство внутренней безопасности будет оказывать помощь региональным властям в подготовке к возможным кибератакам со стороны России или иных стран.

Несмотря на то что Россия пока не пытается вновь вмешаться в выборы, ее спецслужбы продолжают «агрессивные действия» против Соединенных Штатов в киберпространстве, заявила министр. В частности, американская разведка зафиксировала «постоянные попытки России использовать социальные сети, сочувствующих ей людей и другие социальные группы для того, чтобы посеять разлад и раскол в американском обществе», утверждает Нильсен. Она отметила, что эти попытки не обязательно связаны с «конкретными политиками или политическими кампаниями».

Ранее глава Нацразведки США Дэн Коутс назвал Россию главным инициатором кибератак на критическую инфраструктуру в США. Коутс предупредил, что масштабная волна атак в киберсфере подводит Соединенные Штаты к «критической точке». Сложившуюся ситуацию он сравнил с той, которая наблюдалась перед терактами 11 сентября 2001 года.

По версии Вашингтона, российские спецслужбы использовали соцсети в 2016 году для распространения пропаганды и оказания поддержки политической ка​мпании Дональда Трампа. В частности, Россия через интернет оказывала поддержку таким движениям, как BlackLivesMatter (движение в защиту афроамериканцев от полицейского насилия) и региональным протестным группам. Американские СМИ также сообщали о попытках российских троллей организовать в отдельных штатах США протестные акции с целью дестабилизировать ситуацию в стране. В сентябре 2017 года глава сепаратистского движения в Техасе Дэниэл Миллер сообщил, что к нему в 2016 году обращались администраторы связанной с Россией группы в Facebook с предложением устроить митинг против мигрантов.