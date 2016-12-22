В Кремле заявили об отсутствии позиции по изъятию сверхдоходов

У Кремля и правительства нет «сформулированной» позиции по вызвавшему резонанс предложению помощника президента Андрея Белоусова по изъятию сверхдоходов у 14 компаний, заявил Дмитрий Песков

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

У Белого дома и Кремля нет определенной позиции по предложению помощника президента Андрея Белоусова по изъятию сверхдоходов у 14 компаний, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

На вопрос, видят ли в Кремле компромисс по изъятию сверхдоходов или позиция неизменна, Песков пояснил, что «так неверно ставить вопрос».

​«Пока есть позиция Белоусова, позиция прочих ведомств. То есть позиция как таковая еще не утверждена, не сформулирована как позиция Кремля или Белого дома», — сказал он.

«В Кремле была сформулирована экспертная точка зрения со стороны Белоусова, и она как раз обсуждается», — добавил Песков. На вопрос о возможности компромисса в связи со встречей в РСПП пресс-секретарь президента пояснил, что «позиция как таковая — она пока, что называется, не затверждена, она не сформулирована как позиция Кремля или позиция Белого дома, она пока на стадии обсуждения, поэтому так не​верно даже ставить вопрос».

​В пятницу, 24 августа, в РСПП прошла встреча представителей 16 компаний (на нее пришли представители и тех предприятий, которых не было в списке помощника президента). Сам Белоусов при входе в здание РСПП заявил: ​«Мы, кажется, договорились». На встрече также был первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

По итогам встречи в РСПП Силуанов заявил, что налоговая нагрузка на бизнес меняться не будет. Он добавил, что будут выработаны меры поддержки бизнеса для участия в проектах без давления на него. Белоусов заявил, что компании готовы включиться в работу по общественной повестке. По его словам, речь идет о таких направлениях, как инфраструктура, экология, цифровизация. Кроме того, достигнута договоренность создать рабочую группу, которую возглавят Силуанов и руководитель РСПП Александр Шохин.

Ранее в августе стало известно, что Белоусов ​предложил Владимиру Путину изъять 513,7 млрд руб. у металлургов, производителей удобрений и «Сибура» в качестве сверхдоходов за 2017 год. В его письме говорилось, что средства нужны бюджету на выполнение майских указов. Как подтвердил источник РБК, Путин поставил резолюцию «Согласен» на этом письме 28 июля 2018 года. Однако Песков тогда отрицательно ответил на вопрос РБК, одобрил ли Путин эт​у инициативу.