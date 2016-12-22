Следователи объяснили вбросы на участке в КЧР «спешкой избирателей»

Вбросы на мартовских выборах на одном из участков КЧР объясняются спешкой избирателей и нарушением не являются, говорится в письме СК. Ранее местный избирком усомнился в жалобах на «карусели» из-за схожести кавказских избирателей

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Следственное управление по Карачаево-Черкесской Республике ответило на жалобу юристов «Открытой России» на выборах президента России 18 марта на избирательном участке №56 в Карачаевском городском округе. На этом участке видеокамерами были зафиксированы многократные вбросы бюллетеней в ящик для голосования, говорится в жалобе юриста правозащиты «Открытой России» Анастасии Бураковой. Она была членом ТИКа на выборах президента в Карачаевске и после инспекции избирательных участков городского округа сообщала о различных нарушениях: вбросах, подвозе избирателей, незаконном удалении наблюдателей.

На видеозаписи, загруженной на YouTube с камер ЦИК на участке №56, видно, как несколько мужчин выносят пачки бюллетеней из кабинок для голосования и вбрасывают их в урну. «Под закрытие участка на голосование пришло огромное количество людей и все заполнило, была полная неразбериха», — сказал РБК наблюдатель с участка Иван Смирнов.

Буракова сказала РБК, что подала жалобу в ЦИК сразу после выборов. 24 апреля избирком КЧР, ссылаясь на председателя УИК Секинат Татаркулову от партии «Родина», заявлял об отсутствии нарушений. Юрист сообщала и о «карусельном​​» голосовании на нескольких участках в КЧР, на что в избиркоме ответили: «Люди кавказской национальности в большинстве своем носят бороды, таким образом утверждение «об одних и тех же лицах» [голосующих на участках] у рабочей группы вызывает сомнение».

Буракова написала заявление о преступлении в управление СК по КЧР, говоря о том, что многократные вбросы осуществлялись в присутствии председателя УИК №56 и сотрудника карачаевской полиции Аджиева Наузура. Она просила возбудить дело по статье 142 УК (фальсификация избирательных документов).

В СК поначалу отказали в регистрации заявления о преступлении, но «Открытая Россия» обжаловала решение в Черкесском городском суде.

В августе юристам пришел ответ об отказе в возбуждении дела от СКР, который они также планируют обжаловать в суде. Следователей КЧР (копия их ответа имеется у РБК), как и избирком, удовлетворили слова председателя УИК №56. Она объяснила вбросы тем, что на участок «пришло не менее 20–30 избирателей, которые имели законное право проголосовать, при этом не все из них, получив бюллетени в кабинке, подходили к урне». «Члены комиссии требовали от избирателей быстрее окончить голосование, поэтому «некоторые из них могли после голосования в кабинке передать бюллетень другому избирателю, даже тому, кто уже проголосовал, чтобы положили его бюллетень в урну», — говорится в письме старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по КЧР полковника Кучерова.​

Избиратели после передачи бюллетеня по просьбе членов комиссии покидали помещение для голосования, поэтому на ролике и видны мужчины, кидающие несколько бюллетеней в урну, утверждается в ответе СК. «Это нарушение порядка голосования, однако требовать от лиц, которые спешили, чтобы они клали бюллетени в урну самостоятельно, члены комиссии не могли, спеша закрыть избирательный участок», — подчеркивается в письме следователя. Не нашли в СК и нарушений в действиях полицейского на участке. РБК отправил запрос в управление СК по КЧР с просьбой подтвердить свою позицию.

Владимир Путин​ получил ​91,04% на участке №56, Павел Грудинин (КПРФ) — 5,35%, Владимир Жириновский (ЛДПР) — 3,05%, остальные кандидаты — менее 1% (средние результаты по Карачаевскому городскому ТИК — 89,02% за Путина, менее 5% — за остальных кандидатов).

В день президентских выборов пятеро корреспондентов РБК наблюдали за голосованием на УИК в пяти регионах с традиционно аномально высокой явкой — Карачаево-Черкесии, Дагестане, Мордовии, Кемеровской области и Татарстане. На УИК №239 Карачаево-Черкесии (ТИК Хабезского района​​​​) один из руководителей аула попросил корреспондента РБК во время подсчета «чисто по-человечески отвернуться на пять минут». Корреспондент РБК отказался и, согласно итоговому протоколу, итоговая явка на участке составила 46,15%. Это один из самых низких результатов по республике (средняя явка по Хабезской ТИК составила 85,62%, а на последних федеральных выборах УИК №239 показывала явку выше 98%).