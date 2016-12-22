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ЦИК прокомментировала сбор сведений о поездках россиян в день выборов
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ЦИК прокомментировала сбор сведений о поездках россиян в день выборов
Политика, 16:58
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ЦИК прокомментировала сбор сведений о поездках россиян в день выборов
Несколько барнаульских турагентств получили запросы от региональных избиркомов о поездках их клиентов в единый день голосования, 9 сентября, сообщили в РТС. В Центризбиркоме эту практику назвали незаконной
Николай Булаев (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Центризбирком проверяет информацию о запросах персональных данных клиентов у турагентств, разосланных избиркомом в столице Алтайского края. Об этом РБК заявил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

«Никаких персональных данных мы никогда не запрашиваем. ЦИК России всегда выступала за строгое соблюдение федерального закона «О персональных данных», — добавил он. По закону «О персональных данных» обработка личной информации разрешена только при согласии самого гражданина. За незаконный сбор таких сведений предусмотрены штраф в размере до 200 тыс. руб. и лишение свободы на срок до четырех лет (ст. 137 УК).

Булаев уточнил, что при необходимости ЦИК «даст дополнительные разъяснения» региональным избирательным комиссиям.

Ранее сегодня пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РТС) Ирина Тюрина заявила «Интерфаксу», что региональные избиркомы направили в туристические компании письма с просьбой сообщить о клиентах, которые в единый день голосования,​ 9 сентября уедут из города. «Сначала у нас шли сигналы только в отношении районной избирательной комиссии Железнодорожного района Барнаула, но сейчас выясняется, что такие письма получили многие районные комиссии Барнаула», — пояснила Тюрина РБК. По ее словам, на письме, которое получили барнаульские турагентства, стоит подпись главы избиркома Железнодорожного района города Геннадия Зайцева. В нем представители избиркома требовали до 1 сентября сообщить ФИО, даты рождения и место регистрации тех их клиентов, кто планирует поездки на единый день голосования, 9 сентября.

РТС сообщил туроператорам, что они не должны предоставлять избиркомам такие сведения.

Председатель избиркома Алтайского края Ирина Акимова заявила РБК, что узнала о разосланных письмах «буквально пару минут назад» и что региональная избирательная комиссия не имеет к ним отношения. По ее словам, в регионе идет проверка появившейся информации.

В России 9 сентября состоится единый день голосования. Пройдут дополнительные выборы семи депутатов в Госдуму, выборы глав 26 регионов и депутатов парламентов в 17 субъектах.

Авторы: Евгения Кузнецова, Ольга Перожок.
Теги: ЦИК , Туризм
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