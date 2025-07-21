WP сообщила о крупнейшем финансовом кризисе в ХАМАС за 40 лет

Из-за войны с Израилем группировка переживает худший финансовый и административный кризис за свою 40-летнюю историю, пишет WP. ХАМАС не была готов к столь длительным боевым действиям и вынуждена принять меры жесткой экономии

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Военное крыло палестинского движения ХАМАС не платит зарплату высококвалифицированным бойцам и не восстанавливает подземные туннели в секторе Газа, которые разрушили израильские военные, группировка «просто выживает», заявил The Washington Post офицер Армии обороны Израиля, бывший глава отдела по борьбе с терроризмом «Моссада» Одед Айлам.

ХАМАС также не может платить сотрудникам полиции и административных органов в эксклаве или выделять пособия семьям погибших участников движения, сообщил Айлам. Это подтвердил палестинский полицейский и двое жителей Газы.

Убитый весной в результате израильского авиаудара глава военного крыла ХАМАС, «Бригады аль-Кассам», Мухаммед Синвар был вынужден укрываться в однокомнатном убежище на глубине 9 м под больницей на юге Газы, пишет газета. Этот бункер отличался от огромного подземного комплекса на севере, который, по словам израильских военных, они обнаружили ранее. В нем были просторные комнаты с белой плиткой, взрывостойкая дверь, механическая вентиляция и достаточно места для хранения оружия.

WP пишет, что в связи с войной с Израилем группировка переживает худший финансовый и административный кризис за свою 40-летнюю историю. По словам аналитика Ибрагима Мадхуна, близкого к движению, ХАМАС не был готов к столь длительным боевым действиям и вынужден «принять меры жесткой экономии». Одновременно группировка пытается поддерживать базовую инфраструктуру Газы.

По словам жителей Газы, а также нынешних и бывших израильских и иностранных чиновников, в начале войны ХАМАС полагался на налоги, взимаемые с коммерческих грузов, и на конфискацию гуманитарной помощи. Группировка регулярно проверяла товары на контрольно-пропускном пункте Рафах (до его закрытия в прошлом году) и на КПП Керем-Шалом, хотя он находился под контролем израильской армии, рассказал один из жителей, работавших на границе. Она также досматривала склады и рынки. В то же время ООН, ЕК и международные гуманитарные организации заявили, что у них нет доказательств того, что ХАМАС систематически воровал гуманитарные грузы. Израильские власти также не предоставили доказательств хищения, сообщает WP.

В мае США передали Израилю и ХАМАС новое предложение о прекращении огня. Речь идет о перемирии на 60 дней, передаче израильских заложников, живых и погибших, освобождении палестинских заключенных, а также поставках гуманитарной помощи в Газу. Кроме того, Израиль должен остановить наступление, а после обменов передислоцировать войска в южную часть сектора.

В июле американский президент Дональд Трамп заявил, что Израиль согласился на условия 60-дневного перемирия. По данным The Times of Israel, ХАМАС также дал согласие, но ответ группировки содержал «три оговорки по ключевым вопросам», которые являются «труднопреодолимым препятствием».