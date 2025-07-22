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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Израиль заявил, что его «терпение на исходе»

МИД Израиля: терпение в вопросе урегулирования конфликта с ХАМАС на исходе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Израиль хотел бы заключить сделку по заложникам и сектору Газа, но не видит такого желания со стороны ХАМАС, заявляют в Тель-Авиве. В случае провала переговоров Израиль грозит увеличить интенсивность боевых действий
Фото: Amir Levy / Getty Images
Фото: Amir Levy / Getty Images

Ближайшие несколько дней станут ключевыми для переговоров о перемирии и обмене пленными между Израилем и ХАМАС, заявили РБК в МИД Израиля.

«Терпение ключевых игроков, включая Израиль, на исходе. У Израиля есть желание пойти на сделку, но есть ли оно у ХАМАС — вопрос», — заявили в министерстве. Представитель ведомства отметил, что Израиль предпочел бы добиться освобождения заложников дипломатическим путем, но в случае провала переговоров готов продолжать боевые действия в секторе Газа в том же объеме «или хуже».

В мае США передалиИзраилю и ХАМАС новое предложение о прекращении огня сроком на 60 дней. В течение этого периода палестинская группировка должна освободить 10 живых израильских заложников и передать тела 18 погибших. Остальные заложники будут освобождены при достижении постоянного перемирия. 1 июля президент США Дональд Трамп объявил, что израильские власти также «согласовали необходимые условия» для прекращения огня, однако переговоры с тех пор застопорились.

ХАМАС согласился освободить десять израильских заложников
Политика

5 мая Израиль объявил о переходе к новому этапу боевых действий в секторе Газа. Операция получила кодовое название «Колесница Гидеона», ее старт был намечен на 16 мая, когда завершился визит президента США Дональда Трампа на Ближний Восток. Новая кампания предусматривает перемещение всего населения Газы на юг сектора, зачистку остальных районов, предполагающую уничтожение уцелевших построек и туннелей ХАМАС. После завершения операции Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) планирует сохранить контроль над занятыми территориями. Израиль также собирается поощрять «добровольное переселение» палестинцев сектора в другие страны.

18 мая ЦАХАЛ после серии авиаударов приступила к крупномасштабной наземной операции. Одновременно продолжается бомбардировка сектора Газа с воздуха. Боевики обвинили Израиль в «возобновлении войны на уничтожение». Минздрав Газы сообщает, что с октября 2023 года, когда начались боевые действия, погибли более 58 тыс. палестинцев.

Израиль ответил на призыв 27 стран прекратить войну в Газе
Политика
Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

В рамках первого прекращения огня, продлившегося с 24 ноября до 1 декабря 2023 года, были освобождены 105 израильских заложников. Второе перемирие продлилось с 19 января по 18 марта 2025 года, Израилю были переданы 30 живых заложников и восемь погибших. На сегодняшний день в плену ХАМАС остаются 49 заложников, похищенных 7 октября 2023 года, из которых только 20 считаются живыми. Боевики удерживают тело израильского солдата, похищенного в 2014 году.

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