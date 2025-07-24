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Избранный президент Польши назвал Туска худшим премьером с 1989 года

Избранный президент Польши Навроцкий назвал Туска худшим премьером с 1989 года
Навроцкий напомнил, что уже встречался с Туском в прошлом месяце, но не планирует такой встречи снова. Свою позицию избранный президент объяснил тем, что считает Туска «самым плохим премьером» за последние 36 лет
Кароль Навроцкий
Кароль Навроцкий (Фото: Damian BIurzykowki / IMAGO / Global Look Press)

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что не спешит встречаться с премьер-министром Дональдом Туском, поскольку считает его «самым плохим премьером» с 1989 года. Об этом он заявил, выступая с комментарием для журналистов после встречи со спикером сейма Шимоном Холовней.

Навроцкий напомнил, что уже встречался с Туском на заседании Совета национальной безопасности в конце июня, и не исключил возможность такой встречи в будущем. «Но я не спешу встречаться с Дональдом Туском, которого я считаю худшим премьер-министром Польши после 1989 года, но я знаю, что поляки ожидают сотрудничества между президентом и премьер-министром», — отметил он (цитата по Wiadomosci).

В июне 1989 года в Польше прошли парламентские выборы, которые считаются первым демократическим избирательным процессом в послевоенной истории страны. Впервые с 1945 года к участию в голосовании была допущена оппозиция. Вместе с тем эти выборы в Польше называют «полусвободными». С одной стороны, оппозиции позволили выставить своих кандидатов. С другой — гражданский комитет «Солидарность» мог бороться лишь за 35% парламентских мест. Большинство мандатов было заранее зарезервировано за правящей Польской объединенной рабочей партией и их союзниками.

Президентские выборы в Польше прошли в конце мая. Избирательная комиссия страны допустила к ним 13 кандидатов, в том числе 42-летнего Навроцкого — кандидата от оппозиционной партии «Право и справедливость». Он одержал победу, набрав 50,89% голосов. Полномочия уходящего президента Анджея Дуды заканчиваются 6 августа. В тот же день пройдет инаугурация Навроцкого.

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Дональд Туск

В ответ на победу Навроцкого Туск решил поставить вопрос о доверии правительству в сейме. Анонсируя свое решение, Туск подчеркнул, что кабинет ждет непростое сотрудничество с новым главой государства и его команда уже подготовила соответствующий план. Однако по итогам голосования правительству удалось избежать отставки. Доверие кабинету Туска выразили 240 парламентариев, «против» проголосовали 210, ни один из депутатов не воздержался.

Согласно Конституции Польши, президент вправе накладывать вето на любое решение сейма. Преодолеть его можно только большинством в две трети голосов, которым нынешняя правящая коалиция не располагает. Этим правом активно пользовался прежний президент Анджей Дуда, который так же, как и Навроцкий, представлял «Право и справедливость». В результате часть реформ, провозглашенных правительством Туска, не была реализована.

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Милена Костерева Милена Костерева
Польша президент премьер-министр Кароль Навроцкий Дональд Туск
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