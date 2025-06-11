Правительство Туска преодолело вотум недоверия

Сейм Польши проголосовал против вынесения вотума недоверия кабинету Дональда Туска. Ранее на президентских выборах победил кандидат от оппозиционной PiS Кароль Навроцкий

Дональд Туск (Фото: Lukasz Glowala / Reuters)

Сейм Польши (нижняя палата парламента) рассмотрел вопрос о доверии кабинету Дональда Туска. Инициировал процедуру сам премьер-министр, отреагировав таким образом на победу во втором туре президентских выборов Кароля Навроцкого — кандидата, поддерживаемого оппозиционной консервативной партией «Право и справедливость» (PiS).

По итогам голосования правительству удалось избежать отставки. Для вотума недоверия требовалась поддержка простого большинства в присутствии не менее половины установленного законом числа депутатов (всего в сейме 460 мест). Доверие кабинету Туска выразили 240 парламентариев, «против» проголосовали 210, ни один из депутатов не воздержался.

По итогам парламентских выборов 2023 года ни одной из партий не удалось получить парламентское большинство. Правившая тогда PiS набрала 35,38% голосов, «Гражданская коалиция» Туска — 30,7%, «Третий путь» — 14,4%, «Левые» — 8,61%, а ультраправая «Конфедерация» — 7,16%. Сначала президент Анджей Дуда поручил сформировать правительство PiS во главе с Матеушем Моравецким, но тем не удалось заручиться необходимой поддержкой. В итоге коалиционное соглашение в ноябре подписали «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые»: они располагают 242 местами в сейме из 460 при 189 у PiS и 16 у «Конфедерации».

Gazetaprawna напоминает, что Туск, занимавший должность премьера также с 2007 по 2014 год, уже дважды прибегал к голосованию о вотуме доверия в качестве «инструмента подтверждения поддержки» (в 2012 и 2014 годах). Выступая перед депутатами, Туск отметил, что его правительству предстоят два с половиной года «очень тяжелой работы в неблагоприятных условиях», подразумевая непростое сотрудничество с президентом от оппозиционной партии. «И мандат, данный народом, и Конституция, и масштаб проблем, с которыми сталкивается Польша, означают, что сегодня мы должны обновить мандат ответственности, которую мы на себя взяли», — добавил глава правительства.

Согласно Конституции Польши, президент вправе накладывать вето на любое решение сейма; оно может быть преодолено только большинством в две трети голосов, которым нынешняя правящая коалиция не располагает. Этим правом активно пользовался прежний президент Анджей Дуда, также представлявший PiS. В результате часть реформ, провозглашенных правительством Туска, застопорилась. Не исключено, что Навроцкий продолжит эту практику.

Сегодня вечером в Королевском замке в Варшаве победителю президентских выборов должны вручить официальный документ Национальной избирательной комиссии об утверждении результатов. Однако Верховный суд страны недавно начал рассмотрение дел о возможных нарушениях во время избирательного процесса. После победы Навроцкого стали распространяться слухи о фальсификациях на избирательных участках; в том числе появилась петиция с требованием пересчета голосов, которую подписали уже более 160 тыс. граждан.

Рассмотрение всех протестов должно завершиться до 2 июля, к этому времени Верховный суд также обязан принять решение о действительности выборов. Только после этого может быть проведена инаугурация нового президента.Туск, выступая перед сеймом, отметил, что призовет ответственные организации предоставить максимально достоверную оценку всех сообщений о нарушениях или рисках фальсификаций на президентских выборах.