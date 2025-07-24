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Горелкин рассказал, будут ли наказывать за продажу игровых аккаунтов

Горелкин: за продажу игровых аккаунтов накажут только при преступном умысле
Наказание за продажу аккаунтов в видеоигровых сервисах ждет только тех, кто занимается этим с преступным умыслом, заявил Горелкин. Он отметил, что нужно найти верный подход к правоприменению закона, чтобы избежать злоупотребления
Фото: Christoph Hardt / IMAGO / Global Look Press
Фото: Christoph Hardt / IMAGO / Global Look Press

Наказание за продажу или аренду игровых аккаунтов грозит только тем, кто делает это с преступным умыслом, заявил первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, комментируя принятие закона об уголовной ответственности за передачу данных для регистрации в интернете.

«По замыслу авторов поправок, ответственность будут нести только те граждане и организации, которые рассматривают аккаунты цифровых сервисов как средство для совершения различных преступлений. Если аккаунт продается или сдается в аренду без преступного умысла (например, для обхода несправедливых санкций и ограничений западных платформ), то и наказывать не за что», — написал Горелкин в телеграм-канале.

Вместе с тем он признал, что использованные в тексте закона формулировки заставляют многих юристов занять «предельно осторожную позицию». А это, в свою очередь, приводит к заявлениям о «неизбежной трансформации рынка» и «повышает градус тревожности в геймерском сообществе».

Горелкин отметил, что следует исключить возможность любых злоупотреблений новой нормой закона. Для этого, по его словам, необходимо выработать верный подход к правоприменению, в том числе «превентивно», на уровне консультаций между представителями игровых сервисов и правоохранительными органами, при участии юристов и экспертов.

В Госдуме исключили запрет на использование VPN-сервисов в России
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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Закон о признании отягчающим обстоятельством использования VPN-сервисов при совершении преступления Госдума приняла в третьем, окончательном чтении 22 июля. В рамках этой же инициативы Уголовный кодекс дополняется ст. 274.4 и ст. 274.5. Первая статья устанавливает ответственность за организацию деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства, вторая — за организацию деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации пользователей в интернете.

За участие в деятельности по передаче номеров и данных для входа в аккаунты предусмотрен штраф в размере до 300 тыс. руб. либо лишение свободы на срок до двух лет. Организация деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации в интернете, будет наказываться штрафом в размере до 700 тыс. руб. либо лишением свободы на срок до трех лет.

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Милена Костерева Милена Костерева
Антон Горелкин VPN законопроект Интернет аккаунт
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