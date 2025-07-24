Российская армия взяла Новоэкономическое

Российские войска заняли Новоэкономическое и Зверево в ДНР

Российские войска продвинулись в окрестностях Покровска и Мирнограда. Армия вышла к окраинам Покровска в конце прошлого года

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Российские военные взяли под контроль населенные пункты Новоэкономическое и Зверево в ДНР, заявило Минобороны.

Они заняты «в результате наступательных действий группировкой войск «Центр» на Красноармейском направлении», отчиталось ведомство.

Новоэкономическое расположено к востоку от города Мирноград (Димитров). Зверево — небольшое село к юго-западу от Покровск (Красноармейска).

Новоэкономическое — поселок, возникший на месте старого села. Свое название получил в середине XIX века. По одной из версий оно связано с экономическими крестьянами, которые до отмены крепостного права обладали личной свободой, но несли государственные повинности. В середине XX века поселок составлял единой целое с соседним Димитровым, однако спустя несколько лет последний получил статус отдельного города областного подчинения

На этой неделе Минобороны сообщило о занятии Новоторецкого, которое расположено к северу от Покровско-Мирноградской агломерации.

Российская армия вышла к окраинам Покровска в конце прошлого года после занятия городов Селидово и Новогродовка. До этого агломерация считалась важным логистическим узлом украинской армии, а также одним из центров угольной промышленности. Через Покровск проходят несколько дорог, связывающих эту часть Донбасса с Днепропетровской областью и северными районами ДНР.

До начала военных действий общая численность населения Покровской агломерации, в которую входили в том числе Селидово, Новогродовка, Доброполье, составляло более 350 тыс. человек.

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