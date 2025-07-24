Украинские власти объявили обязательную эвакуацию из Доброполья
В городе Доброполье в ДНР начата обязательная эвакуация. Об этом сообщил назначенный украинскими властями глава военной администрации Донецкой области Вадим Филашкин.
Помимо Доброполья, население которого до начала военных действий превышало 25 тыс. человек, эвакуировать должны еще целый ряд населенных пунктов, в том числе села Новый Донбасс и Новокриворожье.
Обязательная эвакуация в первую очередь относится к семьям с детьми. По словам Филашкина, всего на этой территории остаются пока 928 детей.
Как отметил чиновник, не уточнив детали, пребывание на территории региона «становится небезопасным».
Доброполье находится к северу от Покровска (Красноармейска). На этой неделе Минобороны России сообщило о занятии Новоторецкого, которое находится примерно в 18 км от этого города.
Накануне в эфире украинского телемарафона Филашкин призвал уезжать и жителей Краматорска — крупнейшего города в той части Донбасса, которая находится под контролем украинской армии.
С начала года Минобороны России сообщило о занятии одного города в зоне военной операции — Курахово. Также была освобождена Суджа в Курской области.
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